Elegir una remera negra para salir a la calle suele asociarse con una decisión de estilo, pero la psicología sostiene que este color también puede comunicar determinados rasgos de la personalidad.

Diversos especialistas explican que usar ropa negra no necesariamente refleja tristeza o pesimismo, sino que puede tratarse de una decisión orientada a la búsqueda de seguridad, confianza y una imagen de mayor firmeza frente a los demás.

Caminar por la calle con una remera negra: qué significa, según la psicología

La psicología señala que vestir de negro puede transmitir autoridad, elegancia y control. De acuerdo con la psicóloga Karen Pine, autora del libro Mind What You Wear, la ropa influye en la forma en que las personas se sienten y actúan.

En ese sentido, el negro suele funcionar como un recurso para afrontar situaciones desafiantes, ya que muchas personas perciben que este color les aporta confianza y seguridad.

¿Cuál es el significado de elegir vestir con ropa negra, según la psicología? (Foto: Archivo)

Además, también puede ser una elección relacionada con la construcción de una identidad personal más sobria e independiente.

Por qué muchas personas eligen usar siempre ropa negra

Los especialistas sostienen que esta preferencia puede responder a distintos motivos y que no existe una única explicación.

Entre las razones más habituales se encuentran:

Proyectar seguridad y control .

Transmitir autoridad y seriedad .

Reducir la sensación de vulnerabilidad .

Simplificar la elección de la ropa .

Expresar independencia y madurez.

Cada persona puede encontrar un significado diferente en este color, dependiendo de su contexto y de su forma de expresarse.