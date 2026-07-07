Este desecho cotidiano puede transformarse en un aliado insospechado para el cuidado del baño.

Las soluciones naturales para la limpieza del hogar cada vez ganan más popularidad. El café usado, que muchas veces es desechado, esconde propiedades que permiten neutralizar olores del inodoro.

Este elemento es cada vez más usado para potenciar rutinas de limpieza sin la necesidad de ocupar productos químicos.

Tirar café usado en el inodoro: ¿Para qué sirve?

Usar café para la limpieza del inodoro tiene sentido por sus propiedades naturales para absorber y neutralizar olores. Además, también reduce la percepción de humedad en espacios cerrados y aporta un aroma suave que mejora el ambiente.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Es útil, más que nada, para complementar la limpieza habitual del baño, especialmente si se trata de baños con poca o nada de ventilación.

En cuanto a su uso para las cañerías, su textura ayuda a arrastrar residuos livianos en el desagüe y puede contribuir a evitar acumulaciones superficiales.

Funciona muy bien como complemento a enjuagues con agua pero no reemplaza limpiezas profundas ni mantenimiento técnico.

Tirar café usado en el inodoro: ¿Cómo hacerlo?

El procedimiento es sencillo: