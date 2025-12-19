Cocos lanzó su programa de beneficios que incentiva el ahorro y la inversión (foto: archivo).

Cocos, el grupo financiero digital con más de 1,5 millones de usuarios en Argentina , lanzó un nuevo programa de beneficios diseñado para incentivar el ahorro y la inversión , convirtiendo el uso cotidiano de su plataforma en oportunidades concretas de valor para viajes, estadías y experiencias. A diferencia de los programas tradicionales, que premian el consumo, la propuesta de Cocos busca reconocer decisiones financieras que hacen rendir el dinero.

El programa reconoce las principales operaciones que los usuarios ya realizan dentro de Cocos (inversiones, suscripción a fondos comunes de inversión y uso de la tarjeta de débito) y permite acumular puntos que luego pueden canjearse a través de una alianza con una empresa líder en viajes de América Latina.

“La clave está en lograr que el dinero trabaje incluso cuando se usa, dejando atrás la lógica que premia únicamente el consumo. Este programa reconoce buenas decisiones, afianzando aún más nuestro compromiso con la educación financiera”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

Vergani_Fotografia

El lanzamiento se produce en un contexto de crecimiento sostenido del turismo regional y de los pagos internacionales, con Brasil nuevamente entre los destinos más elegidos por los argentinos. En ese marco, Pix se consolidó como uno de los medios de pago más utilizados por su rapidez, seguridad y un tipo de cambio más conveniente.

Desde su integración en la plataforma, Cocos procesó más de 5 millones de pagos a través de Pix, por un volumen superior a USD 166 millones, posicionándose como uno de los principales jugadores en pagos internacionales desde la Argentina. Con el nuevo programa, cada operación realizada a través de Pix también suma puntos canjeables por beneficios vinculados a viajes y experiencias.

Más allá de ser una de las fintech líderes en pagos internacionales, Cocos se destaca por sus productos de inversión y ahorro. Sus fondos comunes de inversión, lanzados hace menos de 2 años, ya superaron los 1000 millones de dólares, ofreciendo alternativas tanto en pesos como en dólares en una experiencia muy simple para el usuario.

“Hoy nuestros usuarios pueden pagar en Brasil con pesos o dólares que permanecen invertidos en nuestros fondos —que superan los u$s 1.000 millones bajo administración— y, al mismo tiempo, acumular puntos. Es una propuesta que integra inversión, pagos y beneficios en una sola experiencia”, explicó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

Con esta iniciativa, Cocos refuerza su posicionamiento como una plataforma financiera digital enfocada en ahorro, inversión y uso eficiente del dinero, y avanza en su estrategia de ofrecer soluciones que premian decisiones financieras de largo plazo.