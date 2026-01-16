Mezclar cáscaras de manzana con vinagre: para qué sirve y por qué recomiendan hacer esta preparación casera Fuente: IA

Las cáscaras de manzana suelen terminar en la basura y son desechadas por no tener un uso tan común. Sin embargo, mezcladas con vinagre, se transforman en una preparación útil para el hogar y la salud.

Este truco casero se volvió tendencia en redes debido a su sencillez durante la preparación, el bajo costo que representa y los múltiples beneficios.

Para qué sirve mezclar vinagre con cáscaras de manzana

Cuando las cáscaras de manzana se combinan con vinagre, se obtiene una especie de macerado aromático y nutritivo.

Este preparado se usa tanto en gastronomía como en cosmética casera e incluso en limpieza ecológica.

Además, su popularidad creció en los últimos meses, ya que muchas personas buscan aprovechar al máximo los alimentos y reducir el desperdicio.

Entre sus usos más frecuentes se encuentran estas características:

Aderezo para ensaladas

Base para elaborar vinagre aromatizado

Enjuague capilar brillante

Tónico facial natural

Limpiador ecológico para superficies

Paso a paso: cómo preparar la mezcla casera

El procedimiento para hacer la combinación de cáscaras de manzana y vinagre es muy sencillo y no requiere conocimientos avanzados.

Para poder hacerlo correctamente, se deberá seguir una serie de pasos, los cuales garantizarán el correcto funcionamiento de la solución:

Lavar bien las manzanas

Pelarlas con pela papas o cuchillo

Colocar las cáscaras en un frasco de vidrio

Cubrir hasta arriba con vinagre

Cerrar y dejar reposar en un sitio fresco y oscuro

Durante el reposo, el vinagre extrae aroma y compuestos presentes en la piel de la manzana. El tiempo mínimo recomendado es de siete días, aunque muchas personas lo dejan hasta catorce para un sabor más intenso.

Por su parte, es importante remarcar que esta mezcla puede variar en color y aroma según el tipo de manzana. Las variedades rojas suelen aportar un tono más cálido, mientras que las verdes quedan más cítricas.

