Las cáscaras de manzana suelen terminar en la basura y son desechadas por no tener un uso tan común. Sin embargo, mezcladas con vinagre, se transforman en una preparación útil para el hogar y la salud.
Este truco casero se volvió tendencia en redes debido a su sencillez durante la preparación, el bajo costo que representa y los múltiples beneficios.
Para qué sirve mezclar vinagre con cáscaras de manzana
Cuando las cáscaras de manzana se combinan con vinagre, se obtiene una especie de macerado aromático y nutritivo.
Este preparado se usa tanto en gastronomía como en cosmética casera e incluso en limpieza ecológica.
Además, su popularidad creció en los últimos meses, ya que muchas personas buscan aprovechar al máximo los alimentos y reducir el desperdicio.
Entre sus usos más frecuentes se encuentran estas características:
- Aderezo para ensaladas
- Base para elaborar vinagre aromatizado
- Enjuague capilar brillante
- Tónico facial natural
- Limpiador ecológico para superficies
Paso a paso: cómo preparar la mezcla casera
El procedimiento para hacer la combinación de cáscaras de manzana y vinagre es muy sencillo y no requiere conocimientos avanzados.
Para poder hacerlo correctamente, se deberá seguir una serie de pasos, los cuales garantizarán el correcto funcionamiento de la solución:
- Lavar bien las manzanas
- Pelarlas con pela papas o cuchillo
- Colocar las cáscaras en un frasco de vidrio
- Cubrir hasta arriba con vinagre
- Cerrar y dejar reposar en un sitio fresco y oscuro
Durante el reposo, el vinagre extrae aroma y compuestos presentes en la piel de la manzana. El tiempo mínimo recomendado es de siete días, aunque muchas personas lo dejan hasta catorce para un sabor más intenso.
Por su parte, es importante remarcar que esta mezcla puede variar en color y aroma según el tipo de manzana. Las variedades rojas suelen aportar un tono más cálido, mientras que las verdes quedan más cítricas.
Cómo hacer un aromatizador casero con cáscaras de naranja y limón
Este aromatizador casero con cítricos perfuma ambientes y textiles con aroma fresco.
Paso a paso: cómo se hace el aromatizador casero
- Lavar bien naranjas y limones para retirar polvo y ceras
- Pelar las frutas con pela papas o cuchillo fino, cuidando que la mayor parte sea piel y poca parte blanca
- Colocar todas las cáscaras dentro de un frasco pulverizador limpio
- Añadir un vaso de agua filtrada o hervida fría para evitar olores indeseados
- Sumar medio vaso de vinagre blanco para potenciar el aroma y conservar por más tiempo
- Opcionalmente, agregar hojas de romero, menta o canela en rama para un perfil más herbal o especiado
- Cerrar el frasco y agitar suavemente para mezclar los ingredientes
- Dejar reposar entre tres y siete días en un lugar fresco y sin exposición directa al sol
- Agitar una vez por día para facilitar la liberación de aceites esenciales de las cáscaras
- Filtrar la mezcla con colador fino si se desea un líquido más limpio o conservar tal cual con las cáscaras dentro para un aroma más intenso
- Probar el pulverizador sobre una pequeña tela o superficie para confirmar que no manche
- Guardar preferentemente en heladera para prolongar el aroma por varias semanas