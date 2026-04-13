La limpieza de la heladera es una de las tareas domésticas más tediosas del año. La grasa y restos de comida suelen quedar pegados al plástico del electrodoméstico generando malos olores y hongos. En este contexto, el papel aluminio se volvió un aliado tanto para el compartimiento bajo como para el freezer por funcionar como un protector de suciedad. El freezer de las heladeras comunes suele acumular grandes cantidades de hielo, por lo que descongelarlo implica todo un trabajo: se deben pasar los alimentos al compartimiento de abajo para que los bloques de hielo aflojen y poder removerlo. Frente a este panorama, cada vez más personas recubren el interior con film por sus diversos beneficios. En primer lugar, hace más eficiente la distribución de frío en el interior, lo que se puede traducir en un menor trabajo del compresor y un ahorro en la factura de electricidad. En la misma línea, evita que el hielo se pegue a las paredes internas, por lo que al momento de querer sacar las escarcha solo bastará con remover el film. Los beneficios del papel aluminio no se limitan al freezer, sino también al compartimiento más grande de la heladera. Al cubrir las superficies, se evita que los alimentos o líquidos manchen el plástico. En caso algo de que se vuelquen, el film actuará como protector y para limpiarlo solo hará falta removerlo.