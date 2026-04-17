El uso de bicarbonato de sodio se ha extendido más allá de la cocina, convirtiéndose en un aliado clave para la limpieza doméstica. Su capacidad para absorber olores lo posiciona como una solución práctica en ambientes cerrados. Aunque es común colocarlo dentro de la heladera, este ingrediente también ha demostrado ser útil en otros espacios donde los malos olores son persistentes. Su acción no enmascara los aromas, sino que los neutraliza desde su origen. Por esta razón, cada vez más personas recurren a este método como una alternativa económica y efectiva frente a productos comerciales. Su versatilidad permite aplicarlo en diferentes zonas del hogar con resultados visibles. El bicarbonato actúa como un absorbente natural que elimina olores sin necesidad de químicos adicionales con importantes beneficios: Su uso constante ayuda a mantener espacios más limpios y libres de olores desagradables. Además de su uso en la cocina, este producto también resulta eficaz en zonas como el baño, donde los olores pueden acumularse con facilidad: El bicarbonato actúa de forma continua, capturando las partículas que generan el mal olor y mejorando el ambiente sin necesidad de aerosoles o fragancias artificiales.