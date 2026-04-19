Un truco simple comenzó a repetirse en muchas cocinas: colocar papel aluminio en el fondo de la heladera. Aunque a primera vista parece innecesario, cada vez más personas lo adoptan por sus beneficios prácticos. La escena es cotidiana: abrir la heladera y encontrar una capa plateada en las bandejas o cajones. No se trata solo de estética, sino de una solución que apunta a mejorar la limpieza y el uso diario. Detrás de este hábito hay una explicación concreta. No es magia ni un invento reciente, sino una técnica doméstica que circula desde hace tiempo y que hoy vuelve a ganar popularidad. Colocar papel aluminio en el fondo de la heladera o en las bandejas cumple una función clave: contener derrames de líquidos o restos de comida. Esto evita que los estantes se ensucien directamente. Además, el aluminio tiene una propiedad útil: refleja parte del frío dentro del electrodoméstico, lo que puede ayudar a mantener una temperatura más estable en sectores específicos. Otro punto a favor es la practicidad. Cuando el papel se ensucia, simplemente se retira y se reemplaza, evitando limpiezas profundas frecuentes en la heladera. Este método suele aplicarse especialmente en los cajones de verduras. Allí es donde más humedad y residuos se acumulan, por lo que el papel aluminio actúa como una barrera protectora. Entre los principales beneficios, se destaca el ahorro de tiempo. La limpieza se vuelve más rápida y sencilla, ya que no es necesario desmontar estantes constantemente. También puede contribuir al orden. Al mantener las superficies más limpias, se reduce la acumulación de olores y restos que afectan la conservación de los alimentos. Sin embargo, hay algunas recomendaciones a tener en cuenta. El papel aluminio debe colocarse sin bloquear salidas de aire, para no afectar la circulación interna del frío. Tampoco reemplaza la limpieza completa. Es un complemento práctico, no una solución definitiva, por lo que la higiene general de la heladera sigue siendo necesaria. Este truco doméstico demuestra que pequeños cambios pueden mejorar el uso cotidiano de la heladera, combinando practicidad con mantenimiento básico.