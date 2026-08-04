De qué sirve la flecha junto al ícono de la gasolina en el auto y cómo usarlo correctamente

En más de una ocasión, al llegar a una estación de servicio con un auto alquilado, prestado o recién comprado, surge una duda muy común: ¿de qué lado está la tapa del combustible?

Para evitar maniobras incómodas o tener que bajar del vehículo bajo la lluvia, los fabricantes incorporaron un pequeño detalle visual en el panel de instrumentos que resuelve este problema al instante. Si alguna vez te has preguntado de qué sirve la flecha junto al ícono de la gasolina en el auto y cómo usarlo correctamente, a continuación te explicamos todo sobre este ingenioso indicador.

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La función secreta del triángulo en el tablero

El pequeño triángulo o flecha ubicado al lado del ícono del surtidor en el cuadro de instrumentos tiene una función sumamente clara: señalar hacia qué costado del vehículo se encuentra la boca de llenado del depósito de combustible.

Antes de que este símbolo se convirtiera en una norma de la industria, saber la ubicación exacta requería recordar la marca del coche, bajarse a revisar o intentar adivinar al aproximarse a los surtidores. Gracias a esta indicación gráfica, el conductor puede identificar el lado correcto de forma inmediata con solo mirar el panel , sin importar el vehículo que esté manejando.

Cómo usar el indicador de combustible correctamente

Aprovechar este recurso en la vida diaria es rápido y sencillo. Para utilizarlo de forma adecuada al ingresar a una gasolinera, simplemente sigue estos pasos:

Consulta el panel de instrumentos : antes de alinearte a la fila del surtidor, mira la aguja o pantalla del nivel de gasolina.

Observa la orientación de la flecha : si la flecha apunta hacia la izquierda, la tapa del depósito está en el lado izquierdo del vehículo y, si la flecha apunta hacia la derecha, la tapa se sitúa en el lado derecho.

Posiciona el auto: ubica el vehículo de manera que el surtidor quede del mismo lado que la tapa, evitando estirarla por encima del maletero o tener que hacer maniobras adicionales.

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En caso de que manejes un modelo más antiguo que no incluya la flecha explícita, un detalle habitual es observar de qué lado cuelga la manguera en el propio dibujo del surtidor en el tablero.

El origen histórico: la ‘flecha de Moylan’

Este práctico elemento debe su existencia a Jim Moylan, un ingeniero de la empresa Ford con más de 30 años de trayectoria. La idea surgió tras un molesto incidente personal: Moylan terminó completamente empapado bajo la lluvia tras estacionarse del lado equivocado del surtidor con un coche de la empresa.

Para solucionar el problema, redactó un memorando interno proponiendo agregar un triángulo sencillo que indicara la dirección del depósito. Aunque la propuesta estuvo archivada durante varios años, Ford rescató el concepto y lo implementó por primera vez en el modelo Ford Escort de 1989.

Tras su debut en el Escort, la utilidad de la indicación fue tan evidente que otros fabricantes globales empezaron a imitar la propuesta sin necesidad de grandes campañas publicitarias.

Con el tiempo, la conocida ‘flecha de Moylan’ se transformó en un estándar internacional presente en casi todos los vehículos modernos, demostrando cómo una solución gráfica discreta puede facilitar la experiencia de conducción diaria a millones de personas.