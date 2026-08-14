Poner papel aluminio debajo del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos.

Una conexión de internet lenta puede convertirse en un verdadero problema, especialmente cuando el trabajo, el estudio o el entretenimiento dependen de una buena red WiFi. En ese contexto, un sencillo truco casero ganó popularidad en los últimos años: colocar papel aluminio detrás del módem para mejorar el alcance de la señal.

Aunque no hace milagros, la técnica se basa en un principio físico real. El aluminio puede reflejar las ondas electromagnéticas emitidas por el router y dirigirlas hacia una zona específica de la vivienda, lo que ayuda a optimizar la cobertura sin necesidad de comprar repetidores o cambiar de equipo.

Cómo ayuda el papel aluminio a mejorar la señal del WiFi

Los routers distribuyen la señal inalámbrica en todas las direcciones, formando una cobertura similar a una esfera. Sin embargo, esa propagación no siempre llega con la misma intensidad a todos los ambientes de la casa.

Paredes, muebles, electrodomésticos y otros objetos pueden debilitar la señal antes de que alcance determinados espacios. En ese escenario, el papel aluminio funciona como un reflector que concentra parte de las ondas hacia el frente del módem, reforzando la cobertura en las habitaciones donde más se necesita.

La popularidad de este método creció a partir de un estudio realizado en 2017 por investigadores de la Universidad de Dartmouth, quienes desarrollaron reflectores personalizados mediante impresión 3D para optimizar la distribución del WiFi.

Durante las pruebas consiguieron mejorar hasta un 50% la intensidad de la señal en áreas específicas y reducir la dispersión hacia zonas innecesarias. En un hogar, sin embargo, el resultado suele ser más modesto: las mejoras normalmente oscilan entre el 10% y el 20%, dependiendo de la distribución de la vivienda, los materiales de construcción y la ubicación del router.

Poner papel aluminio debajo del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Fuente: Freepik).

La explicación científica detrás de este truco

El funcionamiento de este método se basa en que las señales WiFi operan principalmente en las bandas de 2,4 y 5 GHz, frecuencias que pueden reflejarse sobre superficies metálicas.

Cuando el papel aluminio se coloca con una ligera curvatura detrás del módem, actúa de forma similar a una antena parabólica, concentrando parte de las ondas hacia una dirección concreta y aumentando la intensidad de la señal en ese sector.

Cómo colocar correctamente el papel aluminio en el módem

Para probar este truco en casa solo hay que seguir estos pasos:

Desconectar el router.

Cortar una lámina de papel aluminio de aproximadamente 20 x 30 centímetros.

Darle una ligera forma curva.

Colocarla detrás del módem, sin cubrir completamente el equipo.

Orientarla hacia la habitación o zona donde se desea mejorar la cobertura.

Qué limitaciones tiene este método

Aunque se trata de una solución económica y sencilla, el truco también presenta algunas limitaciones. La principal es que concentra la señal en una única dirección, por lo que otras áreas de la vivienda pueden perder parte de la cobertura.

Además, no resuelve los problemas estructurales que suelen afectar el rendimiento del WiFi, como paredes gruesas, grandes distancias entre el router y los dispositivos, interferencias de otros equipos electrónicos o una mala ubicación del módem.

También es importante evitar envolver completamente el router con papel aluminio. Hacerlo puede dificultar la disipación del calor y afectar el funcionamiento o la vida útil del dispositivo. Por eso, los especialistas recomiendan utilizar el aluminio únicamente como reflector parcial.

Poner papel aluminio debajo del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Fuente: IA).

La mejor forma de potenciar este truco

Para obtener mejores resultados, los expertos aconsejan combinar el reflector de aluminio con una ubicación estratégica del módem.

Colocar el router en un punto central de la vivienda, elevado y alejado de paredes exteriores, muebles grandes y electrodomésticos permite distribuir mejor la señal y aprovechar al máximo el efecto del reflector.

En definitiva, el papel aluminio puede convertirse en un complemento útil para mejorar la cobertura en determinadas situaciones, pero no sustituye soluciones más eficaces como una correcta instalación del router, el uso de repetidores WiFi o sistemas de red más modernos cuando el problema de conexión es permanente.