Los gastos por mantenimiento de la vivienda representan para las familias el 33,2% del presupuesto con que cuentan

La vivienda se encuentra entre los activos con mayor presión fiscal en España, según el estudio “Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España”, elaborado por el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Jaume Menéndez.

El trabajo sostiene que, a lo largo de todo el ciclo económico de una vivienda, un propietario puede llegar a pagar en impuestos un importe equivalente a más del 62% del precio de compra.

El informe fue presentado en una jornada organizada junto a Fedea, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona . Menéndez afirmó que la vivienda se ha convertido en “la gallina de los huevos de oro” por la cantidad de tributos que recaen sobre ella.

Además, señaló que España ocupa el cuarto lugar entre los países de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre la vivienda, solo por detrás de Luxemburgo, Francia y Bélgica.

¿Qué cambios fiscales propone el estudio?

El autor plantea una serie de reformas para incentivar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta. Entre ellas figura un IVA del 0% para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible, un tipo reducido del 4% o 5% para la compra de la primera vivienda por parte de los jóvenes y un IVA temporal del 0% para las obras de rehabilitación energética y del parque inmobiliario existente.

También propone modificar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para evitar el denominado “efecto cascada”, que incrementa la carga fiscal cuando una misma vivienda cambia de propietario en varias ocasiones.

¿Qué cambios fiscales propone el estudio? Freepik

Asimismo, cuestiona las diferencias entre comunidades autónomas en las deducciones del IRPF relacionadas con la vivienda y plantea elevar los mínimos exentos en el Impuesto sobre el Patrimonio, además de reformar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones mediante una tarifa progresiva única de entre el 5% y el 15%.

¿Por qué aumenta el problema de la vivienda en España?

Durante la presentación del estudio, distintos expertos coincidieron en que el principal problema del mercado inmobiliario es la escasez de oferta.

¿Por qué aumenta el problema de la vivienda en España? Freepik

Señalaron que el aumento de los costes de construcción, la falta de suelo urbanizable, las dificultades para acceder a financiación y la inseguridad jurídica han contribuido al incremento de los precios, especialmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas.

Además, defendieron la necesidad de impulsar acuerdos políticos que faciliten el desarrollo de nueva vivienda y mejorar las infraestructuras de transporte para favorecer la expansión urbana.

Los participantes también lamentaron que el debate sobre la vivienda se haya polarizado y consideraron que determinadas posiciones han penalizado la construcción de vivienda libre, lo que dificulta ampliar la oferta disponible para responder a la demanda creciente.