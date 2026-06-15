En esta noticia

Lidl vuelve a captar la atención de los consumidores españoles con un pequeño electrodoméstico pensado para facilitar las tareas diarias en la cocina. Se trata del rallador de verduras eléctrico de 150 W de SilverCrest, un dispositivo compacto que permite preparar alimentos de forma rápida y sin esfuerzo.

La cadena de supermercados incorpora a su catálogo un producto versátil que no solo sirve para verduras, sino también para frutas, chocolate o queso curado. Gracias a sus diferentes accesorios de corte, se presenta como una solución práctica para quienes buscan ahorrar tiempo en la preparación de recetas.

Vivienda.Palo a los propietarios: todos los inquilinos podrán quedarse para siempre en el alquiler si el contrato incluye esta normativa
Atención trabajadores.Reforma laboral | El Supremo confirma que el desayuno y los 15 minutos de cortesía forman parte de la jornada laboral

Rallador de verduras eléctrico de Lidl: ideal para cocinar fácil y rápido

El rallador de verduras eléctrico SilverCrest cuenta con una potencia de 150 W y está diseñado para realizar tareas de rallado, corte y raspado de alimentos. Su sistema permite procesar los ingredientes de manera sencilla, ya que los alimentos introducidos por la tolva caen directamente en un recipiente una vez cortados o rallados.

El aparato incorpora cinco cilindros de corte con cuchillas de acero inoxidable que pueden intercambiarse según el tipo de preparación que se necesite. De esta manera, es posible obtener rodajas finas o gruesas, rallados de distintos tamaños o alimentos raspados sin necesidad de realizar esfuerzo manual.

Además, dispone de un empujador para introducir los ingredientes con seguridad y de un compartimento integrado donde se almacenan los accesorios cuando no se utilizan.

Este electrodoméstico ralla y corta las verduras de hasta 5 maneras distintas.
Este electrodoméstico ralla y corta las verduras de hasta 5 maneras distintas.Lidl

Características del rallador de verduras eléctrico SilverCrest

5 funciones distintas gracias a sus cilindros intercambiables

  • 1 cilindro para cortar rodajas gruesas.
  • 1 cilindro para cortar rodajas finas.
  • 1 cilindro para rallar grueso.
  • 1 cilindro para rallar fino.
  • 1 cilindro para raspar.

Diseñado para múltiples alimentos

  • Verduras.
  • Frutas.
  • Chocolate.
  • Queso curado.

Almacenamiento integrado

Uno de sus puntos destacados es el compartimento incorporado en el propio aparato para guardar los cilindros de corte, lo que facilita el orden y reduce el espacio necesario para almacenarlo.

Fácil limpieza

El empujador, la tolva de llenado, el compartimento de almacenamiento y los cilindros de corte son aptos para lavavajillas, simplificando las tareas de mantenimiento.

Seguridad y estabilidad

Incluye dos pies antideslizantes y dos pies con ventosa que ayudan a mantener el aparato firme durante el uso.

Especificaciones técnicas

  • Potencia: 150 W.
  • Materiales: plástico y acero inoxidable.
  • Longitud del cable: aproximadamente 100 cm.
  • Medidas: 26,3 x 15,0 x 27,6 cm.
  • Peso: 1,46 kg.
Este electrodoméstico ralla y corta las verduras de hasta 5 maneras distintas.
Este electrodoméstico ralla y corta las verduras de hasta 5 maneras distintas.Lidl

Precio y disponibilidad del rallador de verduras eléctrico de Lidl

El rallador de verduras eléctrico SilverCrest tiene un precio de 19,99 euros. El producto puede adquirirse a través de la página online de Lidl y estará disponible también en las tiendas físicas de la cadena a partir del 19 de junio.

Por su combinación de tamaño compacto, múltiples opciones de corte y facilidad de limpieza, este electrodoméstico se posiciona como una de las novedades más llamativas de Lidl para quienes buscan agilizar la preparación de alimentos en casa.