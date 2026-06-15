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Lidl vuelve a captar la atención de los consumidores españoles con un pequeño electrodoméstico pensado para facilitar las tareas diarias en la cocina. Se trata del rallador de verduras eléctrico de 150 W de SilverCrest, un dispositivo compacto que permite preparar alimentos de forma rápida y sin esfuerzo.
La cadena de supermercados incorpora a su catálogo un producto versátil que no solo sirve para verduras, sino también para frutas, chocolate o queso curado. Gracias a sus diferentes accesorios de corte, se presenta como una solución práctica para quienes buscan ahorrar tiempo en la preparación de recetas.
Rallador de verduras eléctrico de Lidl: ideal para cocinar fácil y rápido
El rallador de verduras eléctrico SilverCrest cuenta con una potencia de 150 W y está diseñado para realizar tareas de rallado, corte y raspado de alimentos. Su sistema permite procesar los ingredientes de manera sencilla, ya que los alimentos introducidos por la tolva caen directamente en un recipiente una vez cortados o rallados.
El aparato incorpora cinco cilindros de corte con cuchillas de acero inoxidable que pueden intercambiarse según el tipo de preparación que se necesite. De esta manera, es posible obtener rodajas finas o gruesas, rallados de distintos tamaños o alimentos raspados sin necesidad de realizar esfuerzo manual.
Además, dispone de un empujador para introducir los ingredientes con seguridad y de un compartimento integrado donde se almacenan los accesorios cuando no se utilizan.
Características del rallador de verduras eléctrico SilverCrest
5 funciones distintas gracias a sus cilindros intercambiables
- 1 cilindro para cortar rodajas gruesas.
- 1 cilindro para cortar rodajas finas.
- 1 cilindro para rallar grueso.
- 1 cilindro para rallar fino.
- 1 cilindro para raspar.
Diseñado para múltiples alimentos
- Verduras.
- Frutas.
- Chocolate.
- Queso curado.
Almacenamiento integrado
Uno de sus puntos destacados es el compartimento incorporado en el propio aparato para guardar los cilindros de corte, lo que facilita el orden y reduce el espacio necesario para almacenarlo.
Fácil limpieza
El empujador, la tolva de llenado, el compartimento de almacenamiento y los cilindros de corte son aptos para lavavajillas, simplificando las tareas de mantenimiento.
Seguridad y estabilidad
Incluye dos pies antideslizantes y dos pies con ventosa que ayudan a mantener el aparato firme durante el uso.
Especificaciones técnicas
- Potencia: 150 W.
- Materiales: plástico y acero inoxidable.
- Longitud del cable: aproximadamente 100 cm.
- Medidas: 26,3 x 15,0 x 27,6 cm.
- Peso: 1,46 kg.
Precio y disponibilidad del rallador de verduras eléctrico de Lidl
El rallador de verduras eléctrico SilverCrest tiene un precio de 19,99 euros. El producto puede adquirirse a través de la página online de Lidl y estará disponible también en las tiendas físicas de la cadena a partir del 19 de junio.
Por su combinación de tamaño compacto, múltiples opciones de corte y facilidad de limpieza, este electrodoméstico se posiciona como una de las novedades más llamativas de Lidl para quienes buscan agilizar la preparación de alimentos en casa.