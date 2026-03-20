La freidora de aire es uno de los artefactos de cocina más buscados en la actualidad y, ahora, un nuevo electrodoméstico trae una evolución que cambia la manera de cocinar en casa. La Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L busca revolucionar la cocina cotidiana al permitir cocinar dos platos diferentes simultáneamente en sus zonas independientes, ideal para familias con gustos variados o comidas rápidas sin esperas. Este lanzamiento de Xiaomi, disponible ahora en Argentina, combina tecnología avanzada con practicidad, reduciendo el uso de aceite hasta un 88,3% y ofreciendo eficiencia energética superior a un horno tradicional. Con una capacidad total de 10 litros dividida en dos cestas (3,5 litros y 6,5 litros), esta freidora permite preparar múltiples platos, por ejemplo, papas fritas en una zona y pollo asado en la otra, sin mezclar sabores. Su función “Sync” inteligente asegura que ambos platos terminen al mismo tiempo, optimizando el flujo de trabajo en la cocina. El diseño en negro mate con revestimiento metálico interior resiste altas temperaturas y facilita la limpieza. Un flujo de aire de 360° hace circular el aire caliente de manera uniforme, calentando los alimentos rápidamente para lograr un exterior crujiente y una textura suave y jugosa en el interior. La freidora de alta potencia de 2700 W ofrece un incremento del 71% en la eficiencia de cocción comparada con un horno convencional, ahorrando tiempo y energía en rutinas diarias. Por ejemplo, cocina salchichas en solo 8 minutos, frente a los 28 minutos (incluyendo precalentamiento) que requiere un horno de 58 L, reduciendo el tiempo total en un 71% según pruebas del fabricante. Usuarios destacan su gran tamaño para porciones familiares, aromas perfectos y materiales de calidad premium en primeras impresiones. Cocina con menos grasa, logrando texturas crujientes por fuera y jugosas por dentro gracias a la circulación de aire caliente uniforme. Integra control digital preciso para tiempo y temperatura, y conectividad vía app Mi Home para recetas guiadas. A diferencia de las freidoras de aire estándar, que limitan a un solo plato, el electrodoméstico Dual Zone multiplica opciones sin ocupar más espacio, ahorrando tiempo y energía. Xiaomi prioriza la simultaneidad para rutinas modernas. Esos datos la posicionan como una opción competitiva en el mercado argentino, superando modelos tradicionales en versatilidad. La freidora de aire Xiaomi Dual Zone está disponible en Argentina a un precio de $ 399.000 en la tienda oficial de Xiaomi, en casas de electrodomésticos y marketplaces online.