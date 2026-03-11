En los últimos años, la airfryer se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina. Su rapidez, practicidad y la posibilidad de cocinar con menos aceite la volvieron indispensable en miles de hogares. Pero, su limpieza no siempre ocupa un lugar prioritario. Es acá donde aparece el percarbonato de sodio, un potente agente blanqueador, quitamanchas y desinfectante ecológico que permite dejar la freidora de aire como nueva sin esfuerzo. El motivo principal es su capacidad para desintegrar la grasa acumulada sin necesidad de frotar ni aplicar productos abrasivos. A diferencia del bicarbonato de sodio, que funciona bien para olores o limpiezas suaves, el percarbonato actúa a un nivel mucho más profundo. El compuesto libera oxígeno activo cuando entra en contacto con agua caliente. Esta reacción química rompe las cadenas de lípidos, es decir, afloja y desprende la grasa adherida a las superficies plásticas y metálicas de la airfryer. Para dejar el electrodoméstico como nuevo, se deben seguir los siguientes pasos: Durante ese tiempo, el oxígeno activo emulsiona toda la suciedad, que queda suspendida en el agua turbia lista para ser eliminada con un simple aclarado. Este método no daña los recubrimientos antiadherentes, algo que sí puede ocurrir con productos demasiado ácidos, alcalinos o abrasivos. Este compuesto es un verdadero multiuso para limpiar el hogar. Algunos de los usos recomendados son: