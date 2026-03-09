Las cáscaras de naranja suelen terminar en la basura, pero en los últimos meses ganaron protagonismo gracias a un truco que circula en redes sociales. La técnica propone usarlas para limpiar los rieles de las ventanas corredizas, una zona que acumula tierra y polvo con facilidad y que pocas veces se atiende durante la limpieza diaria. Lo interesante es que este método no solo remueve suciedad: también deja un aroma fresco y actúa como repelente natural. La parte interna de la cáscara tiene humedad y aceites esenciales que cumplen varias funciones útiles: Los rieles son un punto crítico porque almacenan tierra, restos de hojas, polvillo seco e incluso humedad. Cuando se acumula demasiada suciedad, las hojas de la ventana se traban y su movimiento se vuelve pesado. Por eso, mantener esa zona limpia evita problemas mecánicos y alarga la vida útil de la abertura. La técnica es simple y no requiere productos químicos. Así se usa: También se puede aplicar este método en los marcos de las ventanas o cerca de las aberturas, donde el polvo suele asentarse con rapidez. El truco es útil en varios momentos: Como es rápido y económico, muchas personas lo incorporan como parte de una rutina sencilla que mejora el estado de las aberturas y deja un aroma fresco en toda la casa.