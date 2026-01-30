Hervir cáscaras de mandarina con canela y café: por qué lo recomiendan y para qué sirve. (Fuente: imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

Los cítricos, como la naranja o la mandarina y ciertas especias aromáticas, como la canela, son grandes aliados para perfumar los ambientes, ya que permiten elaborar aromatizantes caseros sencillos, pero efectivos.

Si bien existen opciones industriales para todos los gustos, cada vez son más quienes optan por crear sus propias fragancias a base de ingredientes naturales.

Beneficios de hervir cáscaras de mandarina con canela y café

La mandarina se destaca por sus aceites esenciales naturales, que se liberan fácilmente al hervirse en agua. Esta mezcla de aroma fresco con un toque especiado permite neutralizar malos olores con facilidad.

Se trata entonces de un aromatizante natural que resulta especialmente útil para eliminar olores fuertes de comida o simplemente para ambientar el hogar con una opción sencilla de elaborar y diferente.

Preparación paso a paso

Para la elaboración de esta mezcla, se requerirán los siguientes ingredientes

1 l de agua

Cáscaras de mandarina (la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado)

(la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado) 2 ramas de canela

2 cucharadas de café

Instrucciones para la preparación de la mezcla

Incorporar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos, sin tapa y manteniendo las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma se disperse por todo el hogar Una vez que la mezcla se haya enfriado, se puede colar y verter en un pulverizador para utilizar como aromatizante según se desee. Si se prefiere, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial.

Otros usos de esta mezcla casera

La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática representa una excelente alternativa para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de manera duradera.

Para lograr una atmósfera refrescante, a la vez que relajante y acogedora para cualquier ocasión, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.