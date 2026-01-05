Hervir cáscara de mandarina y clavo de olor: por qué lo sugieren y para qué funciona. (Fuente: Archivo)

Hervir cáscara de mandarina y clavo de olor constituye una solución casera ampliamente utilizada para neutralizar olores intensos, particularmente aquellos que resultan de la preparación de alimentos fritos. Al ser hervidos en agua, ambos ingredientes liberan aceites esenciales que se dispersan en el aire, desplazando los aromas persistentes de la cocina.

Este método se distingue por su efectividad inmediata y por no enmascarar los olores: los neutraliza, dejando un perfume cítrico y especiado más limpio y duradero que muchos ambientadores industriales.

Beneficios de la mandarina y el clavo de olor

La cáscara de mandarina posee aceites esenciales que emanan una fragancia fresca y estimulante, siendo eficaces para limpiar el aire. Por su parte, el clavo de olor, debido a su elevado contenido de eugenol , proporciona propiedades antimicrobianas y un aroma intenso que contribuye a la purificación del ambiente.

Aunque su aplicación es exclusivamente ambiental, esta combinación representa una alternativa práctica, económica y natural para mantener la casa libre de olores persistentes sin necesidad de recurrir a productos químicos.

¿Cómo se elimina el olor a frito?

El vapor que se produce al hervir cáscara de mandarina y clavo de olor funciona como un difusor natural que absorbe y reemplaza las partículas que generan el olor a aceite recalentado. El clavo proporciona un aroma intenso que contrarresta el olor graso, mientras que la mandarina contribuye a refrescar el ambiente.

Por lo tanto, se sugiere utilizarlo inmediatamente después de cocinar, cuando los olores tienden a quedar impregnados en textiles, cortinas y muebles .

