Una preparación simple con ingredientes que suelen terminar en la basura empezó a ganar lugar en la limpieza del hogar. La mezcla de cáscara de limón, cáscara de naranja y vinagre blanco es recomendada por su capacidad para desengrasar y eliminar olores sin recurrir a productos químicos agresivos. Este tipo de solución casera no es nueva, pero volvió a popularizarse por su practicidad. Muchas personas la incorporan como alternativa económica y sustentable, especialmente para mantener superficies limpias en cocina y baño. El uso de esta mezcla se basa en propiedades conocidas. El vinagre blanco tiene capacidad desinfectante y ayuda a disolver la grasa, mientras que los cítricos aportan compuestos naturales que potencian la limpieza. Además, las cáscaras liberan aceites esenciales durante el reposo. Esto permite mejorar el aroma y reforzar el efecto desengrasante, generando una solución útil para superficies de uso cotidiano. Esta preparación puede utilizarse en distintas áreas del hogar. Es común aplicarla en mesadas, hornallas, azulejos y superficies con restos de grasa, donde ayuda a remover suciedad adherida. También se emplea para neutralizar olores. Su uso en tachos de basura o zonas húmedas permite reducir malos aromas, dejando una fragancia cítrica más agradable sin necesidad de productos industriales.