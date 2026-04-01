Una práctica casera que empezó a circular en redes sociales propone mezclar cáscaras de naranja en mal estado con vinagre blanco para obtener un líquido multiuso. Aunque puede sonar extraño, esta combinación se utiliza desde hace tiempo en el ámbito doméstico como alternativa natural para la limpieza. La clave está en aprovechar compuestos presentes en la fruta y el poder desinfectante del vinagre. Sin embargo, no se trata de una solución milagrosa ni reemplaza productos específicos en todos los casos. Al dejar reposar las cáscaras de naranja en vinagre durante varios días, se obtiene un líquido con aroma cítrico que puede utilizarse como limpiador doméstico suave. Es común aplicarlo en superficies como mesadas, azulejos o vidrios. El vinagre actúa como desengrasante y ayuda a eliminar suciedad en cierta medida, mientras que la naranja aporta fragancia y algunos aceites naturales. Esta combinación puede resultar útil para tareas cotidianas, especialmente en la cocina. También se emplea para neutralizar olores en ambientes cerrados o en recipientes, aunque su efectividad puede variar según el caso. Aunque es una opción económica y fácil de preparar, esta mezcla no tiene la misma potencia que los productos industriales diseñados para desinfección profunda. Por eso, no se recomienda para superficies que requieran higiene estricta, como las que están en contacto directo con alimentos crudos. Además, el vinagre puede dañar ciertos materiales como mármol o piedra natural, por lo que es importante probar primero en una zona pequeña antes de aplicarlo de forma general. De acuerdo con el canal Mariana V Pacheco, una de las formas más difundidas de hacer esta mezcla en casa incluye los siguientes pasos: Durante ese período de reposo, es posible que las cáscaras comiencen a descomponerse parcialmente. Esto explica por qué muchas veces se habla de “naranja podrida”, aunque en realidad se trata de un proceso natural dentro de la preparación. Este tipo de soluciones caseras se popularizan por su bajo costo y por reutilizar residuos, aunque siempre es importante entender sus limitaciones y utilizarlas de forma adecuada.