Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué recomiendan hacerlo y para qué funciona (foto: archivo).

Cada vez más hogares apuestan por métodos de limpieza caseros para evitar productos químicos agresivos y reducir gastos. Entre las alternativas más utilizadas aparece una mezcla simple y económica que promete eliminar manchas, desinfectar superficies y combatir malos olores.

Se trata de la combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada, dos ingredientes muy populares en la limpieza del hogar. Esta fórmula se volvió viral por su capacidad para blanquear telas, limpiar distintas superficies y neutralizar aromas difíciles sin recurrir a limpiadores industriales.

¿Cómo funciona la combinación de agua oxigenada y bicarbonato?

Al unir el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) con el bicarbonato de sodio se produce una reacción química que amplifica las cualidades de cada componente .

abrasivo suave que facilita la remoción de la suciedad sin dañar las superficies. El bicarbonato actúa como unque facilita la remoción de la suciedad sin dañar las superficies.

El agua oxigenada, por su parte, aporta su capacidad antiséptica y sus propiedades blanqueadoras.

Juntos, forman una pasta ideal para higienizar cocinas, baños, ropa y utensilios, ofreciendo una solución efectiva para la desinfección y la eliminación de olores.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada

Para preparar esta potente pasta de limpieza se recomienda mezclar los ingredientes en las siguientes proporciones:

Tres partes de bicarbonato de sodio.

Una parte de agua oxigenada preferiblemente de 10 volúmenes.

Se busca obtener una consistencia cremosa, similar a la de la pasta dental. Aunque se puede almacenar por un corto tiempo, se aconseja prepararla en pequeñas cantidades para asegurar su máxima efectividad .

Esta mezcla casera de bicarbonato y agua oxigenada puede aplicarse en distintas superficies y objetos del hogar. Algunos de los usos más comunes suelen ser para la limpieza de juntas y azulejos; para lavar ropa blanca o utensilios de cocina, también tablas de picar o recipientes y cepillos de dientes.

Qué es el agua oxigenada y para qué sirve

El agua oxigenada es el nombre común del peróxido de hidrógeno (H 2 O 2 ). Es un compuesto químico líquido, incoloro, que se caracteriza por ser un potente agente oxidante; esta propiedad es la que le permite liberar oxígeno al entrar en contacto con otras sustancias, incluyendo materia orgánica, lo que explica sus usos como desinfectante y blanqueador. Las presentaciones de uso doméstico o medicinal suelen estar en bajas concentraciones (típicamente entre 3% y 9%).

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