A pesar del paso del tiempo, los filósofos griegos que dejaron una huella en la historia de la humanidad continúan generando repercusión al día de hoy. Entre ellos, Sócrates, que volvió a instalarse en el debate colectivo con una frase sobre la amistad tras más de 2.000 años.

La reflexión tomó fuerza en redes sociales y muchos consideran que describe perfectamente los vínculos actuales.

Lejos de hablar sobre bienes materiales, la reflexión apunta a un problema que atraviesa generaciones: cómo reconocer a las personas sinceras antes de atravesar momentos difíciles.

La frase de Sócrates sobre la amistad que sigue siendo actual

Sócrates utilizó una comparación sencilla para explicar la importancia de valorar los vínculos antes de las crisis personales o emocionales.

“El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor” . La frase comenzó a circular nuevamente en publicaciones virales y fue compartida miles de veces por usuarios que la relacionaron con experiencias personales.

“El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”, la frase de Sócrates sobre la amistad. (Foto: Archivo).

Según expertos en filosofía clásica, la frase busca destacar la importancia de cuidar las relaciones genuinas mientras todo está bien y no únicamente cuando aparece un problema.

La reflexión de Sócrates apunta a lo siguiente:

La amistad verdadera debe reconocerse antes de necesitar ayuda.

Los vínculos sinceros requieren tiempo y cuidado.

La confianza no aparece de manera inmediata.

La lealtad se construye con acciones constantes.

Por qué la frase de Sócrates se volvió viral en redes sociales

La frase volvió a viralizarse porque muchas personas sienten que tienen cientos de contactos digitales, pero pocos amigos reales en quienes confiar.

Psicólogos especializados en relaciones humanas remarcan que la amistad necesita reciprocidad, presencia y tiempo, algo que muchas veces choca con la velocidad de las redes sociales.

Los especialistas explican que las amistades verdaderas suelen aparecer en diversas situaciones, tales como:

Momentos personales difíciles.

Problemas emocionales o familiares.

Situaciones donde se necesita apoyo sincero.

Etapas de cambios importantes en la vida.

Qué decía la filosofía griega sobre el valor de los amigos

La amistad ocupó un lugar central dentro de la filosofía griega y no fue un tema exclusivo de Sócrates.

Platón y Aristóteles también desarrollaron ideas sobre los vínculos humanos y la importancia de rodearse de personas virtuosas.

Entre las principales ideas de la filosofía griega sobre la amistad aparecen: