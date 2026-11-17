Ante la llegada de las fiestas decembrinas, comparar precios es clave para cuidar el bolsillo: según la Profeco, el pollo, el cerdo y la res representan más del 27% del paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC)

Se avecinan las fiestas de diciembre y con ellas el consumo aumenta, en especial las carnes. Según la Profeco, proteínas como el pollo, el res y el cerdo representan más del 27% del total del paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

¿Cuánto cuesta hoy comer carne de pollo, cerdo o res? todo dependerá de cuánto están dispuestos a caminar entre supermercados y negocios de la colonia. La Profeco informó que entre el 2 y 6 de noviembre los precios por kilo de estas proteínas registraron diferentes precios a nivel nacional, siendo el pollo la proteína más económica con un precio promedio $40.50 por pollo entero, seguido por la carne de cerdo con un valor de $104.1 por kilo, y en tercer lugar se ubicó la carne de res con un promedio de por kilo $142.10.

Armar la cena de fin de año sin gastar de más requiere recorrer los supermercados; mientras el pollo entero más barato se encuentra en Soriana ($34.62), el mejor precio para la res está en Bodega Aurrerá ($97.06) y el cerdo más económico en La Comer ($56.00). Fuente: Gobierno de México

Caminar más para conseguir el mejor precio de las carnes

Comprar en un solo lugar dejó de ser rentable para el bolsillo de los consumidores, lo “normal”, es recorrer supermercados y tiendas para aprovechar promociones y descuentos y así conseguir el mejor precio.

La Profeco hizo esta tarea y publicó los lugares con los precios de las carnes de pollo, cerdo y res.

Pollo

Pollo entero: precio más bajo en las tiendas de la cadena Soriana con un precio de $34.62

Pollo entero: precio más alto en las tiendas de en Bodega Aurrerá con un precio de $$47.22

Res

Carne de res por kilo: precio más bajo en las tiendas de en Bodega Aurrerá con un precio de $97.06

Carne de res por kilo: precio más alto en las sucursales de las tiendas Soriana con con un precio de $152.03

Cerdo

Carne de cerdo por kilo: el precio más bajo en las tiendas de La Comer con un predio de $56.00

Carne de cerdo por kilo: el precio más alto está en las tiendas de Walmart con un precio de $121.49

“Esta información es muy útil, muy importante, para que hagan sus comparativos de precios y adquieran estos productos en el mejor establecimiento o el que mejor precio les dé”, sugirió Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Caminar un poco más hace la diferencia: adquirir el kilo de carne de cerdo en La Comer ($56.00) cuesta menos de la mitad que en Walmart ($121.49), demostrando que diversificar las compras protege la economía familiar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Dónde venden el pollo, la carne de cerdo y de res más barata?

Para armar el carrito más económico sin sacrificar variedad y calidad, el plan es caminar un y diversificar los supermercados de las compras. La siguiente ruta es una opción de ahorro para la compra de proteínas.

La primera parada en Soriana, donde conviene adquirir el pollo entero al precio más bajo del mercado por sólo $34,65 pesos. Luego van a Bodega Aurrerá para surtir el kilo de carne de res en su tarifa más accesible $97.06, y finalmente, para quienes también comen carne de cerdo, pueden conseguir el kilo de esta proteína más barato en La Comer por $56.00, logrando así un ahorro significativo en cada corte al elegir únicamente la mejor oferta de cada cadena.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con mantener una canasta básica por debajo de los $910 pesos con 24 productos que incluyen las tres proteínas: pollo, cerdo y res.