En Argentina, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a viajar gratis por todo el país en transporte público terrestre de corta, media y larga distancia.

Este beneficio, regulado por la Ley 22.431, incluye ómnibus, trenes y servicios metropolitanos, y se extiende a un acompañante si el certificado lo indica . Actualizado a 2025, el CUD digital vía la app Mi Argentina es totalmente válido, facilitando el acceso sin trámites presenciales innecesarios.

¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y qué beneficios ofrece?

El CUD es un documento nacional que certifica la condición de discapacidad tras una evaluación interdisciplinaria gratuita. No solo habilita transporte gratuito, sino también:

Cobertura de salud al 100% : incluye rehabilitación, medicamentos y prótesis.

Asignaciones familiares : ayuda escolar por hijo con discapacidad y más.

Exenciones impositivas : en tasas municipales, IVA en autos y peajes.

Descuentos en turismo: hoteles, museos y actividades recreativas.

En 2025, el Gobierno prorrogó automáticamente un año la renovación de CUD que vencen este año, ampliando beneficios como el transporte gratuito en subtes y colectivos. Aplica a todos los destinos nacionales en rutas comerciales, promoviendo la inclusión social y el turismo accesible.

Cómo reservar pasajes gratis con el CUD: guía paso a paso

La reserva debe hacerse con 48 horas de anticipación mínima. Cubre ómnibus y trenes de larga distancia en todas las empresas reguladas por CNRT y Trenes Argentinos.

Para micros de larga distancia

Online (recomendado): ingresá a reservapasajes.cnrt.gob.ar. Completé tu DNI y número de CUD (o credencial INCUCAI). Selecciona origen, destino y fecha. El sistema valida el certificado y envía el pasaje por email hasta 48 horas antes. Presencial: acudir a la boletería con CUD (físico/digital), DNI y copia de documentos. No se retira boleto previo.

Si no tenés CUD, pero sí credencial INCUCAI o similar, envía copia a certificadosnocud@gmail.com para registrarte.

Para trenes de larga distancia

Reservá en el sitio de Trenes Argentinos, ingresando DNI. Los pasajes salen a $0 tras validación con ANDIS

En caso de que una empresa te niegue el beneficio, deberá informarte obligatoriamente el motivo por escrito o darte un número de reclamo para formalizar la queja ante la CNRT.

¿Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad?

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial de alcance nacional que se otorga después de una valoración integral realizada por un equipo interdisciplinario. El trámite es completamente gratuito y busca demostrar la condición de salud que genera la discapacidad y sus consecuencias en la vida diaria.

Documentación requerida en 2025

Aunque los requisitos pueden tener pequeñas variaciones según la provincia o el tipo de discapacidad, los elementos fundamentales son los siguientes:

DNI original y copia del titular del trámite (y del tutor o representante legal si corresponde).

Certificado médico original : vigente (por lo general, con menos de 6 meses de emitido) y firmado por el médico tratante. Tiene que incluir el diagnóstico completo, la evolución actual y el impacto funcional.

Estudios complementarios e informes : originales y actualizados (máximo 6 meses de antigüedad). Se trata de todos los elementos que sustentan el diagnóstico y la discapacidad (por ejemplo: informes de kinesiología o terapia ocupacional, audiometrías, tomografías, resonancias magnéticas, etc.).

Formulario de solicitud: ingresar al sitio oficial Argentina.gob.ar, completar la consulta de requisitos y descargar el listado personalizado que indica la Junta Evaluadora de tu provincia.

Paso a paso del trámite