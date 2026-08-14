Ver una mariposa dentro del hogar suele despertar curiosidad. Mientras la ciencia explica por qué ocurre, distintas creencias sostienen que su presencia está relacionada con crecimiento personal, cambios positivos o la llegada de buenas noticias.

Cabe destacar que la interpretación de este fenómeno puede ser considerada como una cuestión personal. Para el Feng Shui representa transformación y renovación, aunque también existe una explicación natural detrás de este comportamiento.

¿Por qué una mariposa puede entrar a tu casa?

Las mariposas suelen ingresar a los hogares porque son atraídas por la luz, el calor o la presencia de flores y plantas cercanas.

Las mariposas suelen ingresar a los hogares porque son atraídas por la luz, el calor o la presencia de flores y plantas cercanas. (Foto: IA)

Además, buscan refugio o alimento, especialmente en viviendas con jardines o una gran diversidad de vegetación.

También cumplen un papel clave en la polinización y son consideradas un indicador de un ambiente saludable.

¿Cuál es el significado de este fenómenos según el Feng Shui?

Para el Feng Shui, las mariposas simbolizan el amor, la libertad y la transformación, por lo que su aparición suele asociarse con una nueva etapa.

El significado también cambia según su color:

Blanca: paz y protección.

Amarilla: prosperidad.

Azul: buena fortuna.

Naranja: nuevas oportunidades.

Negra o marrón: cierre de ciclos.

Qué hacer si una mariposa entra a tu casa

Lo más recomendable si una mariposa ingresa al hogar es no tocar sus alas para evitar dañarlas.

En cambio, conviene abrir puertas y ventanas, apagar las luces interiores y dejar que salga por sus propios medios.

Si no puede hacerlo, puede retirarse con cuidado utilizando un vaso y un cartón, para luego liberarla en un espacio con plantas o flores.