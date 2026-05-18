Imaginá que llevás diez años haciendo algo. ¿Eso te hace mejor? En parte, sí. Pero también te hace más ciego: tus hábitos mentales se vuelven tan automáticos que dejás de cuestionar lo que ya “sabés”. El budismo tiene un nombre para el antídoto: mente de principiante. Y entenderlo puede ser más útil que cualquier curso de actualización profesional. Shunryu Suzuki, el maestro zen que popularizó este concepto en Occidente, lo resumió en una frase que se volvió clásica: en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto muy pocas. No es que el experto sepa menos. Es que su cerebro empieza a filtrar la realidad a través de lo que ya conoce. Las preguntas se vuelven raras. Las dudas, incómodas. Y los errores, invisibles. Esto tiene base neurocientífica: el cerebro usa atajos. Cuando algo se repite suficientes veces, pasa del pensamiento consciente hacia el piloto automático. Eso libera energía cognitiva, pero tiene un costo enorme: perdemos la capacidad de ver lo que está frente a nosotros con ojos frescos. El experto no falla por ignorancia, sino por exceso de certeza. Adoptar la mente de principiante no significa actuar como si no supieras nada. Significa algo mucho más difícil: dejar en pausa las conclusiones automáticas para permitir que entre información nueva. En la práctica, la mente de principiante aparece en gestos concretos: hacer preguntas simples, aunque uno sea especialista, escuchar sin preparar mentalmente la respuesta, cuestionar hábitos que parecen indiscutibles y escribir primero lo que uno piensa antes de correr a buscar validación externa. La idea proviene del concepto japonés shoshin, asociado con el budismo zen, y describe una actitud mental abierta, curiosa y libre de arrogancia. Paradójicamente, cuanto más sabe alguien, más necesita recuperarla. Porque el conocimiento puede ampliar la visión, pero también endurecerla. Por eso esta mentalidad aparece una y otra vez en las personas que alcanzaron niveles extraordinarios en distintas disciplinas. Steve Jobs revisaba productos como si los estuviera viendo por primera vez, obsesionado con detectar fricciones invisibles para los demás. Richard Feynman reconstruía conceptos físicos desde cero antes de aceptarlos como verdaderos, incluso cuando ya eran considerados básicos. Y Novak Djokovic entrena movimientos fundamentales como si todavía estuviera aprendiendo a jugar. Ninguno hablaba necesariamente de zen, pero los tres compartían la misma lógica: la excelencia no nace de creer que ya entendiste todo, sino de seguir mirando el mundo con margen para sorprenderte.