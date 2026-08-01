Pocos lo saben: qué significa la señal de tránsito con una flecha curva cruzada por una línea roja y sobre fondo blanco.

En las rutas argentinas hay señales que se ven todos los días, pero cuyo significado sigue siendo un misterio para buena parte de los conductores. Una de ellas es la que muestra una flecha curva atravesada por una línea roja diagonal, sobre fondo blanco. Se llama R10 y su función es más importante de lo que parece.

Esta señal pertenece al grupo de las reglamentarias de restricción, reguladas por el Anexo L de la Ley 24.449, la norma que ordena el Sistema de Señalización Vial Uniforme en todo el país.

Qué significa la señal R10 y dónde suele aparecer

La R10 indica una sola cosa: prohibición de cambiar de carril. Cuando un conductor la ve, debe mantenerse en su misma vía hasta que otra señal habilite el movimiento hacia la izquierda o la derecha.

Su objetivo es evitar maniobras bruscas que puedan derivar en colisiones laterales, frenadas repentinas o bloqueos de tránsito en sectores donde ese riesgo es mayor.

Pocos lo saben: qué significa la señal de tránsito con una flecha curva cruzada por una línea roja y sobre fondo blanco. Gemini.

Esta señal suele aparecer en tramos con características particulares, como:

Curvas pronunciadas o tramos estrechos

Zonas de obras o de trabajos viales

Túneles y puentes

Entradas y salidas de autopistas o vías rápidas

Carriles exclusivos o zonas de alta siniestralidad

En autopistas y rutas, la R10 puede repetirse en distintos tramos o combinarse con cartelería luminosa variable, sobre todo en sectores donde el tránsito es más denso.

Por qué es importante respetar la señal R10

Ignorar esta señal no es solo una infracción de tránsito, también implica un riesgo concreto para quien conduce y para terceros. Entre las consecuencias más frecuentes de no respetarla se destacan:

Choques laterales o en cadena , al invadir el espacio de otro vehículo que circula en paralelo

Frenadas bruscas de los autos que vienen detrás, con riesgo de pérdida de control

Mayor peligro en condiciones de baja visibilidad , como lluvia, niebla o túneles

Riesgo de impacto contra maquinaria o personal en zonas de obra

Multas y pérdida de puntos en la licencia de conducir

La señal R10 forma parte de un sistema más amplio de señalización vial, que además incluye las preventivas (que anticipan un riesgo), las informativas (que orientan sobre destinos y servicios) y las transitorias (que se usan en obras o eventos puntuales).

Conocer el significado de cada una no solo evita sanciones económicas. En tramos de alto riesgo, como curvas cerradas o accesos a autopistas, respetar la R10 puede ser la diferencia entre un viaje sin sobresaltos y un siniestro vial evitable.

Cómo identificar la señal R10 a simple vista

La R10 se reconoce fácilmente por su diseño: borde rojo, fondo blanco y, en el centro, una flecha que representa el cambio de carril, atravesada por la clásica línea diagonal roja de prohibición.

Se ubica al costado de la calzada, antes de que empiece el tramo donde rige la restricción, y a una distancia que le permita al conductor adaptar su manera de circular con tiempo suficiente.

Distinguirla de otras señales reglamentarias, como la de prohibido adelantar o la de no girar en U, es clave para no confundir las restricciones vigentes en cada tramo de ruta y circular sin cometer infracciones evitables.