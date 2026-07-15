Qué significa la señal de tránsito triangular con borde rojo, un auto a la mitad y muchas líneas horizontales.

Manejar en las rutas del mundo significa cruzarse con señales que no todos los conductores argentinos saben interpretar.

Una de las que más dudas genera es un cartel en forma de triángulo con borde rojo, un auto a la mitad y muchas líneas horizontales y un fondo blanco.

Qué significa la señal de tránsito triangular con borde rojo

Se trata de un cartel en forma de triángulo con borde rojo, un auto a la mitad y muchas líneas horizontales y un fondo blanco.

En Europa, este cartel es una señal de niebla. Si bien en nuestro país se utilizan otros tipos de carteles, saber qué significa permite interpretar correctamente esta señalización en caso de viajar al exterior y prevenir siniestros viales.

Este cartel muestra la silueta de un vehículo parcialmente cubierta por líneas horizontales negras.

Su máxima función es advertir que pueden haber sectores con baja visibilidad debido a la niebla, el humo o, incluso, precipitaciones intensas.

Qué significa la señal de tránsito triangular con borde rojo, un auto a la mitad y muchas líneas horizontales. Generado con IA.

Qué hacer al ver esta señal

Lo que deben hacer los conductores es reducir la velocidad hasta 60 km/h.

Si solo aparece un triángulo, la velocidad aconsejada desciende a los 40 km/h con el objetivo de disminuir el riesgo de accidentes en zonas de la visibilidad puede cambiar repentinamente.

Cómo se representa esta señalización en Argentina

En nuestro país, este tipo de señales se encuentran con carteles amarillos con leyendas que dicen “Zona de niebla” o advertencias similares .

En conclusión, no es un cartel de relleno: es el aviso que te da tiempo para bajar la visibilidad antes cruzar una zona de baja zona de visibilidad.