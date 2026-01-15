El Gobierno elimina los aranceles en la compra de celulares: cómo impactará en los precios

La plataforma Mercado Libre anunció una nueva solución para que los usuarios puedan renovar sus smartphones de forma simple, segura y con ahorro de dinero: su Plan Canje de celulares.

Con esta funcionalidad, los usuarios pueden cambiar sus teléfonos por modelos nuevos de las principales marcas y recibir hasta $ 700.000 en su cuenta de Mercado Pago, dependiendo del modelo del celular usado a entregar.

Cómo funciona el Plan Canje de celulares de Mercado Libre

La operación es completamente rápida y online, obteniendo una cotización inmediata, sin trámites complejos. Todos los celulares que aplican para la opción tienen un logo activo de "plan canje" en la publicación.

La entrega del dispositivo usado es fácil y es sin costo en cualquier sucursal de Andreani, lo que garantiza un envío seguro para su revisión. Si el estado del celular no coincide con lo declarado, se ofrece una nueva cotización. En caso de no aceptarla, el equipo se devuelve sin costo.

Los pasos del Plan Canje de celulares de Mercado Libre.

Este beneficio ya funciona en todo el país, excepto en Tierra del Fuego. En los términos y condiciones del programa se detallan los modelos elegibles tanto para entregar como para comprar.

Los términos del Plan Canje y los modelos disponibles se pueden encontrar en: https://www.mercadolibre.com.ar/l/plan-canje-smartphones

Samsung y Mercado Libre, juntos en el nuevo Plan Canje

Por otra parte, Mercado Libre comenzó a sumar beneficios adicionales en alianza con Samsung. Quienes compren un celular nuevo de la marca podrán acceder a un descuento de hasta $ 550.000, acumulable al dinero a acreditar según el valor del usado a entregar.

Algunos de los smartphones disponibles para canje en Mercado Libre.

Para disfrutar del beneficio extra, los usuarios deberán elegir cualquier celular de Samsung que en la publicación indique "Ahorrá con Plan Canje“.

Desde Mercado Libre afirmaron que la iniciativa no solo busca facilitar el acceso a la tecnología, sino también promover un consumo más sustentable con impacto positivo en el entorno.