En esta noticia

Argentina se prepara para una transformación significativa en el mercado de la tecnología: la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares y la reducción de impuestos a otros bienes electrónicos, con el fin de reducir los precios en comparación con los países vecinos y otras potencias.

Con el Decreto 333/2025, publicado por el Gobierno, se trazó un cronograma de desgravación que culmina el 15 de enero de 2026, fecha en la que los aranceles de importación para celulares pasarán a ser 0%. Antes de eso, ya hubo una reducción intermedia del 16% al 8% durante 2025.

Te puede interesar

ARCA remata celulares iPhone desde $ 200.000: cuáles son los requisitos y cómo comprarlos

Qué cambia de inmediato y qué sigue en 2026

La medida se aplicará en dos etapas: primero, la disminución del arancel a 8%, que está vigente desde mediados de 2025, y después la eliminación total de ese gravamen desde enero de 2026.

Además, los impuestos internos sobre celulares, televisores y aires acondicionados importados bajan del 19% al 9,5%, mientras que la producción local en Tierra del Fuego pasará del 9,5% a 0% de impuesto interno.

Para los consumidores, este cambio legal abrirá la puerta a precios más competitivos, mayor variedad de modelos y una mejor alineación con lo que se paga en Brasil, Chile o Estados Unidos, donde dispositivos de alta gama cuestan hasta 40% menos que en la Argentina.

Impacto en los precios y el mercado tecnológico

Aunque la reducción de aranceles no se traduce automáticamente en una baja equivalente en góndola, analistas e importadores anticipan descensos sensibles en los precios finales de smartphones, especialmente de gama media y alta.

¿Se termina el “tour de compras” al exterior?

Tradicionalmente, muchos argentinos viajaban a países limítrofes para comprar tecnología más barata, aprovechando diferencias de precio que podían superar el 50%. Con la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos, esa práctica —conocida como tour de compras— podría perder atractivo si los precios locales se acercan a los internacionales.

Te puede interesar

Murió la Ley de Alquileres: desde febrero, los inquilinos pagarán un monto adicional según su tipo de contrato

Sin embargo, expertos advierten que la Argentina podría seguir siendo más cara que algunos mercados externos al menos en el corto plazo, debido a factores logísticos, costos financieros y márgenes comerciales, aunque con una tendencia clara a la reducción del diferencial de precios.

Reducen otros impuestos

La política de desgravación no solo abarca celulares, sino también artefactos como televisores, consolas o monitores, cuyas cargas impositivas también se reducen.

Esto podría ampliar el impacto al conjunto del mercado de bienes tecnológicos, promoviendo mayor acceso e incentivando compras que hasta ahora quedaban postergadas por el alto costo.