YPF expuso ante el Gobierno de Neuquén los detalles técnicos y ambientales del Complejo Industrial Neuquén, la planta que procesará el gas de Vaca Muerta para el proyecto Argentina LNG junto a la italiana Eni y la emiratí XRG. La obra, cuya ingeniería quedó en manos de la UTE SACDE-Tecnimont, forma parte de una inversión de u$s 51.000 millones a 20 años.

YPF presentó el jueves, en Plaza Huincul, los detalles del Complejo Industrial Neuquén, la instalación que funcionará como corazón del proyecto Argentina LNG. La exposición se dio en el marco de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente de Neuquén para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas (IGTP, por sus siglas en inglés), uno de los eslabones centrales para conectar la producción de gas de Vaca Muerta con la futura exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

Dónde y cómo se construirá la planta del Complejo Industrial Neuquén

El Complejo Industrial Neuquén se ubicará 23 kilómetros al norte de Plaza Huincul y 50 kilómetros al sur de Añelo, dentro de las áreas de concesión de los bloques dedicados al proyecto. El predio total ocupará 525 hectáreas (5,25 km2), con forma de rectángulo de 2.100 metros de este a oeste por 2.500 metros de norte a sur.

Dentro de esa superficie, la IGTP propiamente dicha demandará 54,9 hectáreas, incluyendo caminos internos y el puesto de control ubicado fuera del alambrado perimetral. A eso se suman 15,4 hectáreas para el sector de antorchas y unas 120 hectáreas reservadas para instalaciones temporarias de obra, como el obrador y el campamento de montaje.

El acceso se hará mediante un camino de 2.300 metros desde la Ruta Provincial 17. El proyecto contempla además una toma de agua sobre el río Neuquén y un acueducto subterráneo de 15,8 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro, que alimentará tanto a la planta como a los sets de fractura de los yacimientos a través de una Instalación de Separación de Corrientes ubicada a mitad de recorrido.

El proyecto contempla un acueducto subterráneo de 15,8 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro.

Cómo será la extracción de GNL

El diseño responde a una lógica integrada. El gas se extraerá de cinco bloques dedicados (Aguada del Norte, Loma de la Tordilla Alta Central I y II, y Meseta Buena Esperanza I y II) a través de aproximadamente 1.400 pozos no convencionales. En la presentación, YPF graficó la escala de esa tarea al señalar que “la producción de 1.400 pozos equivale al 64% de los pozos horizontales perforados por YPF hasta el momento” .

Ese gas llegará a la planta neuquina mediante un sistema de recolección, donde se separarán las corrientes líquida y gaseosa y se ajustará el punto de rocío hasta obtener un producto exportable de entre 60 y 65 millones de metros cúbicos diarios. Desde allí, un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas trasladarán el gas rico y los líquidos asociados hasta Río Negro, donde se completará el tratamiento, el fraccionamiento y la licuefacción a través de dos unidades flotantes (FLNG) de 6 millones de toneladas anuales (MTPA) cada una.

Para dimensionar el volumen de procesamiento, la compañía comparó la instalación con otras plantas ya operativas del país: según la presentación, el complejo “acondicionará más gas que TGS, más que Compañía Mega y más que YPF en su conjunto”.

Quién construirá la planta

El proceso de selección de contratista, liderado técnicamente por especialistas de Eni desde Italia, dejó como “front runner” a la Unión Transitoria de Empresas integrada por la argentina SACDE y la italiana Tecnimont, que ahora avanzará en la ingeniería de detalle y el diseño ejecutivo de la obra. Quedaron afuera de la competencia una asociación de Techint y la italiana Saipem, y un consorcio conformado por la china CPECC, la estadounidense McDermott y AESA, la ingeniería propia de YPF.

Cronograma y decisión de inversión

YPF fijó el cuarto trimestre de este año como fecha para la Decisión Final de Inversión (FID) de la primera etapa, de 12 MTPA. El cronograma expuesto en la audiencia contempla el inicio del desarrollo de los pozos y de las principales obras de infraestructura en 2027, con la construcción del Complejo Industrial Neuquén, la IGTP, el gasoducto y el poliducto avanzando en paralelo hasta 2030. Para ese año está previsto el arranque operativo del primer FLNG, mientras que el segundo buque, que completaría la capacidad total de 12 MTPA, comenzaría a operar comercialmente en 2031.

Los números detrás del proyecto

Según las estimaciones que YPF presentó en la audiencia, Argentina LNG demandará una inversión total de u$s 51.000 millones a lo largo de 20 años, con exportaciones proyectadas en torno a los u$s 10.000 millones anuales durante dos décadas. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, había estimado semanas atrás que el proyecto puede generar más de u$s 55.000 millones, una cifra que la compañía no desagregó en la presentación técnica de Plaza Huincul.

El proyecto de YPF de Argentina LNG demandará una inversión de u$s 51.000 millones a lo largo de 20 años.

En materia de empleo, la compañía proyectó un promedio de 20.000 puestos por año durante la construcción , con picos de hasta 40.000 cuando coincidan distintos frentes de obra, y 8.000 empleos anuales una vez en operación.

YPF estimó que más del 80% de esos puestos tendrán residencia nacional y local, y que la contratación de proveedores del país podría alcanzar los u$s 15.000 millones en bienes y servicios. Para Neuquén en particular, la proyección es de 18.700 empleos directos, indirectos e inducidos en los períodos pico de obra y 4.300 puestos vinculados a las actividades de largo plazo durante la vida útil del complejo.

La mirada local

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, anfitrión de la audiencia, planteó el desafío que enfrenta la ciudad frente a la magnitud de la obra. “Plaza Huincul tiene que estar donde se define el futuro de Vaca Muerta”, sostuvo, y agregó: “Tenemos que gestionar hoy pensando en la ciudad que vamos a tener mañana. Esta oportunidad nos obliga a prepararnos y a trabajar para que el desarrollo signifique más empleo, más actividad económica y mejores oportunidades para nuestra comunidad”.

El gerente de Asuntos Públicos de GNL en YPF, Ariel Gordon, definió en similares términos la escala de la iniciativa al calificarla como una inversión de “magnitud inmensa” y advertir que, de no concretarse, “van a quedar recursos ociosos” en la cuenca.

Tras la audiencia pública ya cerrada y el aval de los actores locales consultados, el proyecto queda ahora a la espera de la resolución ambiental de la provincia sobre la IGTP y la Decisión Final de Inversión que YPF, Eni y XRG deberán firmar antes de fin de año para poner en marcha la primera etapa del complejo.