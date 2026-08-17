En los últimos años, las semillas ganaron popularidad por su riqueza en vitaminas, minerales y otros nutrientes que influyen en distintas funciones del cuerpo.

No solo promueven su bienestar físico y mental, sino que además son fáciles de sumar a las comidas de todos los días. Su versatilidad permite incorporarlas fácilmente en una variedad de platos , desde ensaladas hasta panes y yogures.

Entre la gran variedad de semillas disponibles, existen unas que se destacan por su elevado contenido en calcio , lo que las convierte en aliadas eficaces para fortalecer los huesos , tratar la osteoporosis yreducir el riesgo de enfermedades

¿Cuáles son las semillas repletas de calcio que ayudan a fortalecer los huesos?

Las semillas de sésamo son una fuente rica de proteínas, vitaminas , grasa, calcio, fibra y minerales , lo que las convierte en un gran aliado para la salud integral.

Originarias de regiones tropicales de África y Asia, estas semillas se han convertido en un ingrediente esencial en muchas cocinas y prácticas de salud en todo el mundo.

Con un sabor ligeramente a nuez y una textura crujiente, las semillas de sésamono sólo realzan el sabor de los alimentos, sino que también son valoradas por sus propiedades nutritivas y medicinales.

Las semillas de sésamo contienen múltiples nutrientes que influyen directamente en el organismo.

¿Qué enfermedades previene el sésamo?

Consumir semillas de sésamo regularmente puede ofrecer una serie de beneficios para la salud gracias a su rica composición nutricional. Aquí hay algunos de los beneficios más destacados:

Ricas en nutrientes

Las semillas de sésamo son una excelente fuente de minerales esenciales como calcio, magnesio, hierro y zinc, que son vitales para mantener huesos fuertes y un sistema inmunológico saludable.

Altas en antioxidantes

Contienen antioxidantes como sesamina y sesamolina, que ayudan a combatir el daño de los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Promueven la salud digestiva

La fibra presente en las semillas de sésamo ayuda a mejorar la digestión y prevenir problemas como el estreñimiento.

Beneficios cardiovasculares

Las grasas saludables y los compuestos antioxidantes en las semillas de sésamo pueden ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón.

Propiedades anti-inflamatorias:

Los compuestos naturales en las semillas de sésamotienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo.

Otros beneficios del sésamo

Estos pequeños alimentos están llenos de nutrientes esenciales que ayudan a mantener el organismo en equilibrio y a mejorar el bienestar general.

Mejoran la salud mental : incluir semillas de sésamo en la dieta ayuda a prevenir la ansiedad, el estrés y la depresión.

: incluir semillas de sésamo en la dieta ayuda a prevenir la ansiedad, el estrés y la depresión. Mejoran el rendimiento físico y mental : estas semillas tienen una gran cantidad de proteínas y aminoácidos como la metionina, cisteína y triptófano.

: estas semillas tienen una gran cantidad de proteínas y aminoácidos como la metionina, cisteína y triptófano. Protegen la salud dental : su alto contenido en calcio puede ayudar a fortalecer el esmalte de los dientes.

: su alto contenido en calcio puede ayudar a fortalecer el esmalte de los dientes. Protegen la salud hepática : la sesamina tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antifibróticas que ayudan a proteger la función del hígado.

: la sesamina tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antifibróticas que ayudan a proteger la función del hígado. Cuidan la piel: las vitaminas A, B y E, el ácido linoleico, el ácido palmítico y los aminoácidos presentes en las semillas de sésamo las convierten en un gran aliado para la salud y el aspecto de la piel.

¿Cómo sumar las semillas de sésamo a la dieta?

Incorporar semillas de sésamo a la dieta es una gran forma de incorporar nutrientes y mejorar la salud integral. Especialistas recomiendan ingerir una dosis diaria de 30 gramos .

Algunas opciones para agregarlas a las comidas son:

Ensaladas.

Sopas.

Panadería.

Repostería.

Tahini.

Distintas técnicas como el remojo, la fermentación, la germinación y la cocción ayudan a reducir la presencia de sustancias conocidas como antinutrientes presentes en las semillas de sésamo y así aprovechar los componentes nutricionales.

Esta es la dieta sana que evita el Alzheimer, la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo en la vejez (foto: archivo).

Beneficios del calcio para la salud

El calcio es vital para mucho más que la salud ósea. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Fortalecer huesos y dientes, previniendo fracturas y enfermedades como la osteoporosis.

Mejorar la salud cardiovascular, favoreciendo la circulación sanguínea y regulando la presión arterial.

Prevenir hemorragias, al participar en la formación de coágulos.

Reducir el riesgo de cálculos renales, al disminuir la absorción de oxalatos en el intestino.

Preservar la función muscular, permitiendo la contracción y relajación adecuada de los músculos.

Contribuir a la prevención del cáncer colorrectal, al unirse a sustancias tóxicas en el intestino y reducir la formación de adenomas.

Mantener el equilibrio del pH sanguíneo, especialmente en situaciones de acidosis metabólica.

¿Cuánto calcio se debe consumir por día?

La cantidad diaria recomendada de calcio varía según la edad y etapa de la vida: