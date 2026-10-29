El SAT incentiva las compras con tarjetas crédito y débito durante El Buen Fin con millones en premios.

De forma oficial el Gobierno de México confirmó que el Sorteo El Buen Fin 2026 se realizará el 4 de diciembre y la entrega de los premios estarán disponibles a partir del 7 de diciembre. De acuerdo a lo comunicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) este año se entregará de nuevo un total de 500 millones de pesos en premios.

Para participar de la bolsa millonaria que integra diferentes cantidades de premios entre los consumidores y compradores, las personas deberán comprar o contratar servicios entre el 13 y 17 de noviembre en los comercios participantes en El Buen Fin y hacer el pago con tarjeta débito o crédito de los bancos que participan del mega fin de semana comercial más grande del año.

“ Las personas consumidoras podrán participar al realizar compras desde $250 con tarjetas de crédito o débito de bancos participantes, en establecimientos registrados ”, detalló el SAT.

Para participar del Sorteo de El Buen Fin como comprador, deberás pagar con tarjeta débito o crédito. George Rudy

Cifras de los premios que el Sorteo El Buen Fin entregará entre los comparadores

La bolsa total de los premios será de 500 millones de pesos, el sorteo oficial será el viernes 4 de diciembre y la lista de ganadores se dará a conocer el lunes 7 de diciembre.

150.100 premios de 500 pesos

60 premios de 20 mil peso

Premio mayor de 250 mil pesos

El SAT remarcó que habrá 321.260 premios disponibles para repartir entre quienes participen del mega fin de semana de promociones más grande del país. Para poder entrar en el Sorteo El Buen Fin, el comprador deberá hacer una compra de mínimo 250 pesos.

A qué hora y dónde ver el Sorteo El Buen Fin

Atentos al viernes 4 de diciembre del 2026: este será el día cuando en las oficinas del SAT en CDMX, se haga el Sorteo El Buen Fin a las 12:00 horas.

El Sorteo El Buen Fin se transmitirá por el canal oficial del SAT en YouTube, SATMX. “Las y los ganadores recibirán un depósito directo en la tarjeta con la que realizaron la compra”.

Cronograma de fechas para El Buen Fin 2026

Este año la Secretaría de Hacienda de México llevará a cabo la versión número 14 del fin de semana con las mayores ofertas de todo el país. A diferencia de otros años, en esta oportunidad en esta oportunidad El Buen Fin se une al feriado del 16 de noviembre por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana que por fecha es el 20 de noviembre, pero se celebra el tercer lunes de cada noviembre, alargando más los días de promociones.

Registros de comercios y negocios: septiembre 8 al 12 de noviembre Compras en El Buen Fin: del 13 al 17 de noviembre Consultas si el negocio participará o no de El Buen Fin: 27 de noviembre Sorteo El Buen Fin: 4 de diciembre Resultados del Sorteo: 7 de diciembre

El Buen Fin 2026 del 13 a 17 de noviembre organizado por la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y el SAT. Buen Fin

Premios para los negocios y comercios participantes

Los comerciantes también recibirán premios por participar, de esta forma el Gobierno de México y sus organismos y secretarías participantes impulsan la oferta y la demanda durante El Buen Fin.

Para los negocios que al 27 de noviembre fueron confirmados para participar en El Buen Fin, podrán participar de “100 millones de pesos que se repartirán en un premio mayor de 260 mil pesos y 4, 987 premios de 20 mil pesos”, los comercios ganadores recibirán el dinero en su cuenta bancaria registrada.

Los 6 requisitos para inscribir tu negocio en El Buen Fin 2026

Tienen plazo para hacer el registro hasta el próximo 12 de noviembre. El comercio que no se inscriba no haya sido aprobado por la Secretaría de Hacienda, no podrán hacer uso de distintivos de El Buen Fin o promocionarse como participante.

El SAT invita a las MIPYMES a participar con sus pequeños negocios a hacer parte de El Buen Fin 2026. SAT

Los requisitos para negocios son:

Registro oportuno en página web oficial El Buen Fin RFC activo y válido Buzón Tributario habilitado y con medio de contacto actualizados Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva Contar con una terminal punto de venta TPV activa para recibir pagos electrónicos Cumplir con las bases, términos, condiciones de participación y requisitos de el SAT publique en su portal

El SAT confirmó que la lista de ganadores se podrá consultar desde el mismo lunes 7 de diciembre en el minisitio Sorteo El Buen Fin y los premios tendrán tiempo máximo de depósito al 5 de enero del 2027.