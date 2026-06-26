Google es el buscador más usado en Argentina y cuando se desarrollan eventos masivos como el Mundial 2026, la plataforma funciona como un reflejo exacto de los temas que dominan la conversación.

Esta semana, entre goles y revelaciones futbolísticas, una noticia inusual se filtró en la agenda: la vidente brasileña Vó Bahiana afirmó en televisión que, durante el cruce entre Brasil y Escocia en Miami por el cierre de la primera fase, un OVNI bajaría sobre el campo de juego del Hard Rock Stadium .

Pero lo que parecía una teoría aislada más escaló a tal nivel nivel que hasta el propio Aeropuerto Internacional de Miami se sumó a la ola en la red social X, emitiendo un falso aviso de restricción aérea por “actividad inusual” acompañado por la foto de un platillo volador .

La combinación de fútbol y misticismo se trasladó directo al buscador, y Google Trends registró con precisión matemática el impacto del fenómeno en el país.

Sobre Google Trends

Google Trends es una plataforma gratuita y pública que mide la popularidad de un término y la aceleración de las búsquedas sobre el mismo en la web.

La herramienta no mide la cantidad exacta de personas que buscaron un término, sino su popularidad relativa en una escala de 0 a 100 y 100 representa el pico máximo de búsquedas en el periodo y lugar seleccionados.

La agenda del día: el cruce en la cancha, en el cielo y en las búsquedas en Google

Al revisar el panel de tendencias en tiempo real, las métricas reflejan cómo el interés por el partido convivió de manera directa con la expectativa por el supuesto fenómeno extraterrestre .

La búsqueda de "OVNIs" durante el cruce entre Brasil y Escocia se metió de lleno en las tendencias del final del día.

Scotland vs brazil world cup 2026

Esta consulta lideró el tráfico general hace apenas dos horas, registrando más de 500 búsquedas estimadas y un crecimiento vertical del +1.000%.

ovnis

De la mano del encuentro futbolístico, este término escaló en simultáneo en el panel general, acumulando más de 200 consultas con una aceleración del +300% en el mismo lapso.

La radiografía de los picos: El minuto a minuto de la profecía mundialista

El gráfico de Interés a lo largo del tiempo para las últimas cuatro horas, coincidiendo con la previa, el partido y el post, es de otra galaxia.

Como podemos ver en la imagen, la búsqueda de “OVNIs” no muestra una subida uniforme, sino una montaña rusa de picos y valles que calza a la perfección con la cronología de un partido de fútbol.

El calentamiento de la previa (antes de las 6 PM)

La curva muestra un primer pico modesto antes del partido, cerca del valor de 60 de intensidad relativa.

Fue el momento en que los recién llegados al tema se enteraron de la profecía que invadió las redes sociales, preparando el terreno antes de que ruede la pelota.

El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra el movimiento de las búsquedas de "OVNIs" en las últimas 4 horas.

El pitazo inicial y la primera alarma (6:15 PM)

Apenas arrancó el encuentro, el gráfico pegó su primer gran salto vertical, rozando los 95 puntos de popularidad. Con el partido en vivo, podemos inferir que los internautas corrieron a Google a chequear si había algún rastro del supuesto platillo volador en los primeros minutos de juego.

La meseta del entretiempo (7:00 PM a 8:00 PM)

Durante el desarrollo del juego, la búsqueda se mantuvo alta pero oscilante, moviéndose en una meseta tensa entre los 60 y 80 puntos.

Cada bache en el partido reavivaba la conversación en redes y hacía que la gente volviera a mirar el teléfono para ver si realmente el Objeto Volador No Identificado llegó al estadio.

El clímax del desenlace (Cerca de las 9 PM)

El pico máximo absoluto de 100 puntos se registró en los minutos finales del partido. Ante la inminencia del silbatazo final y la constatación de que la profecía de Vó Bahiana no se había cumplido, se produjo la última e intensa oleada de consultas por parte de los usuarios para seguir el cierre de la jornada informativa.

Luego de ese techo, la tendencia sufrió una caída libre vertical, volviendo al punto cero.

De las predicciones al Aeropuerto de Miami

El volumen de búsquedas en torno a los fenómenos extraterrestres se alimentó de los condimentos que rodearon la noticia.

El listado de consultas relacionadas a la búsqueda OVNI.

Al desglosar el comportamiento de las últimas cuatro horas en Argentina, Google Trends muestra un estallido en las consultas clave que vinculan el partido con el fenómeno astronómico:

Ovnis Miami

Se consagró como la consulta con mayor aceleración, alcanzando la categoría de “BREAKOUT” (término que rompe el molde con un crecimiento superior al 5.000%).

Brasil ovnis y ovnis Brasil

Registraron alzas masivas del +60% y +40% respectivamente, demostrando la asociación directa del público local.

Brasil vs Escocia ovnis

Con un incremento del +10%, reflejó la insistencia de los usuarios por buscar transmisiones o noticias que reportaran anomalías en el estadio.