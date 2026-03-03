Ante el aumento de conflictos geopolíticos, en particular el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán, la Tercera Guerra Mundial se convierte en un tema latente que causa preocupación. En este contexto, desde la Inteligencia Artificial reveló qué ciudades serían las primeras en caer si se llega a producir un conflicto bélico a nivel global. En medio de las distintas guerras, como el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania desde 2022, Israel contra Hamás que inició en octubre de 2023, la tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán sumado a la captura de Nicolás Maduro y la muerte del dictador Ali Jamenei en Irán tras los bombardeos, las alarmas se encendieron y algunas zonas se encuentranmás en riesgo. La Inteligencia Artificial reveló que en una posible Tercera Guerra Mundial los principales focos estarían en Washington D. C., Nueva York, Londres, París, Moscú, Pekín, Seúl y Tel Aviv. Estas ciudades son de gran importancia estratégica, peso simbólico y relevancia en el poder económico, político y militar. Es la capital política y militar de Estados Unidos, una de las principales potencias del mundo. La ciudad alberga la Casa Blanca, el Pentágono y múltiples organismos clave del gobierno federal. Un ataque a Washington desorganizaría el mando central de Estados Unidos y generaría un impacto psicológico global. Es una de las ciudades más pobladas del mundo y el centro financiero global: tiene las sedes centrales de los bancos más importantes, la Bolsa de Wall Street y la sede de la ONU. Su destrucción podría significar un fuerte golpe económico y generaría un impacto psicológico global. Es un aliado histórico de Estados Unidos y miembro de la OTAN. Si esta ciudad cae, la estructura de mando en Europa se debilitaría, así como su significado histórico como potencia financiera y colonial. La ciudad moscovita es el centro del poder militar y político ruso, siendo un objetivo principal ante un ataque de occidente. También sería uno de los primeros en lanzar ofensivas. Aquí se encuentra el Gran Palacio del Kremlin, junto con centros de mando estratégico y arsenales nucleares. Al igual que Moscú, es un punto importante de oriente al ser una potencia con peso económico, político y militar. El centro del gobierno del Partido Comunista Chino está aquí y sería un objetivo primordial para occidente para debilitar su poder. Su alianza con Estados Unidos y su cercanía con Corea del Norte la deja expuesta si el conflicto estalla con potencias de Asia Oriental. Solo su ubicación la coloca primera en la lista de las más vulnerables. Aunque Jerusalén es la capital de Israel, esta ciudad es el centro económico y tecnológico del país, con varias sedes del gobierno. Al estar en Medio Oriente, es epicentro de tensiones internacionales y el conflicto con Irán es prueba de ello. Durante la última década, el IPG indicó una tendencia al aumento de la violencia mundial y la disminución de la paz. Más allá de esta preocupación, existen tres naciones que destacan por su estabilidad excepcional, bajos niveles de militarización y ausencia de conflictos armados. Islandia se posiciona por 18º año consecutivo como el país más pacífico del planeta, con un puntaje GPI de 1,095, donde valores más bajos indican mayor seguridad. Ubicada en el Atlántico Norte, esta nación islandesa no posee un ejército permanente, lo que la aísla de participar en conflictos bélicos internacionales. En el segundo puesto del ranking de países más seguros, Irlanda destaca con un puntaje de 1,26 en el GPI 2025. Esta isla europea permaneció alejada de conflictos bélicos significativos desde su independencia, optando por la neutralidad militar y un enfoque en el desarrollo humano. Razones clave que posicionan a Irlanda como un bastión ante una posible Tercera Guerra Mundial: Completando el podio, Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar con un puntaje de 1,282, evidenciando una mejora del 3,1% en paz durante el último año. Este archipiélago oceánico representa un modelo de seguridad, gracias a su aislamiento geográfico y políticas inclusivas. Las siguientes son las razones que lo destacan en un contexto de conflicto mundial: