Paula Calvo, antrozoóloga: “Tu estado emocional forma parte del ambiente de tu perro igual que la temperatura o el ruido de la casa”.

Cuando un perro está inquieto, muchas veces la explicación no está en su rutina ni en su alimentación, sino en algo mucho más cercano: el estado de ánimo de su dueño .

Así lo plantea la antrozoología, la ciencia que estudia el vínculo entre humanos y animales de compañía.

Según esta disciplina, las emociones de una persona funcionan como un factor ambiental más dentro de la casa, al igual que la temperatura, la luz o el ruido. Un perro no solo percibe esos estímulos físicos: también capta las tensiones emocionales de quien convive con él .

La antrozoología, que en las últimas décadas ganó espacio en universidades y centros de investigación, sostiene que estudiar al perro de forma aislada, sin considerar el contexto humano en el que vive, deja afuera una parte central de su bienestar.

Por eso, cada vez más especialistas trabajan en conjunto con veterinarios, etólogos y psicólogos para abordar la convivencia de manera integral.

Cuando un perro está inquieto, muchas veces la explicación no está en su rutina ni en su alimentación. Unsplash.

Qué dice la ciencia sobre el vínculo emocional entre perros y dueños

Distintos estudios de comportamiento animal ya habían demostrado que los perros son capaces de leer expresiones faciales, tono de voz y postura corporal humana con una precisión sorprendente.

Una investigación de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, publicada en la revista Scientific Reports, encontró que los niveles de cortisol de los perros tienden a sincronizarse con los de sus dueños en el largo plazo. Es decir, el estrés crónico de una persona puede reflejarse en el propio cuerpo del animal.

Esto ocurre porque los perros conviven en un régimen de atención constante hacia los humanos. Fueron domesticados durante miles de años para cooperar y anticipar comportamientos, lo que los volvió especialmente sensibles a las señales emocionales.

Entre los signos que suelen manifestar los perros ante un ambiente emocional tenso se destacan:

Mayor vigilancia y estado de alerta.

Jadeo o bostezos frecuentes sin causa física aparente.

Búsqueda de contacto físico constante.

Cambios en el apetito o en el sueño.

Comportamientos de evitación o aislamiento.

Cómo influye el bienestar emocional del hogar en la conducta canina

La antrozoología plantea que mejorar el bienestar de un perro no depende únicamente de paseos, comida o juguetes. También requiere de un ambiente emocional estable.

Algunas recomendaciones que surgen de esta mirada incluyen mantener rutinas predecibles, evitar gritos o discusiones frente al animal y dedicar momentos de calma compartida, como caricias pausadas o juegos tranquilos.

Los especialistas remarcan que esto no implica que el dueño deba reprimir sus emociones, sino tomar conciencia de que su estado interno también forma parte del entorno que percibe su mascota.

Esta mirada también invita a repensar cómo se aborda un problema de conducta canina. Antes de recurrir únicamente a correcciones de entrenamiento, cada vez más profesionales sugieren revisar primero el clima emocional general del hogar.

En definitiva, cuidar la salud emocional propia también es una forma de cuidar la del perro que convive en la misma casa.

El vínculo entre ambos, según la antrozoología, funciona en las dos direcciones: el humano influye en el animal tanto como el animal influye en el bienestar de quien lo acompaña todos los días.