Elegir el adecuado puede marcar la diferencia en la comodidad y seguridad del perro durante el paseo.

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Cada vez más veterinarios y entrenadores recomiendan revisar el tipo de accesorio que usa el perro para salir a caminar. Aunque el collar sigue siendo el más común en muchos hogares colombianos, el arnés ha ganado terreno por los beneficios que ofrece en control, distribución de la fuerza y prevención de lesiones, especialmente en animales inquietos o de razas pequeñas.

La elección no depende solo del gusto del dueño. Factores como el tamaño del perro, su edad, comportamiento, estado de salud y forma de caminar influyen directamente en cuál opción resulta más conveniente para los paseos diarios.

¿Cuál es la diferencia entre arnés y collar para perros?

La principal diferencia está en el punto donde se ejerce la presión cuando el perro tira de la correa.

Collar: rodea únicamente el cuello y concentra allí toda la fuerza .

Arnés: se ajusta al pecho, hombros y torso, distribuyendo la tensión en varias zonas del cuerpo.

Esa distribución hace que el arnés reduzca la presión sobre la tráquea y las vértebras cervicales. En cambio, un tirón fuerte con collar puede generar molestias, tos o incluso lesiones en perros sensibles.

¿Qué es mejor para pasear a un perro todos los días?

Para la mayoría de perros, el arnés suele ser la opción más segura y cómoda para los paseos cotidianos.

Veterinarios suelen recomendarlo en:

Cachorros.

Perros pequeños.

Razas braquicéfalas (bulldog francés, pug, bóxer).

Perros que jalan mucho.

Mascotas con problemas respiratorios o cervicales.

El collar puede seguir siendo útil en perros adultos tranquilos que caminan sin tirar y ya tienen buen control durante el paseo.

Arnés o collar para perros: cuál es la diferencia y cuál conviene usar en los paseos diarios.

¿Cuándo conviene usar collar en lugar de arnés?

El collar no está prohibido. De hecho, cumple funciones importantes:

Llevar la placa de identificación.

Sujetar información de contacto.

Control rápido en espacios cerrados.

Paseos cortos con perros educados.

Lo ideal es que el collar quede ajustado pero permita introducir dos dedos entre el cuello y la correa. Un collar demasiado apretado puede causar irritación y uno muy suelto puede facilitar que el perro se escape.

¿El arnés evita que el perro jale?

No necesariamente. Un error frecuente es pensar que cualquier arnés corrige el comportamiento.

Existen modelos de enganche frontal que ayudan a redirigir el movimiento del perro cuando tira, pero el aprendizaje depende del entrenamiento y la constancia del dueño. Si el perro no recibe educación de paseo, también puede jalar usando arnés.

¿Qué riesgos tiene pasear un perro con collar?

Los principales riesgos aparecen cuando el animal hace tirones bruscos o corre al final de la correa:

Presión sobre la tráquea.

Tos o dificultad respiratoria.

Dolor cervical.

Lesiones en garganta y cuello.

Mayor riesgo de escape si el collar queda flojo.

En perros muy activos, estos problemas suelen presentarse con más frecuencia.

¿Cómo elegir el mejor arnés para un perro?

Al comprar un arnés, revise estos puntos:

Debe quedar firme sin rozar la piel.

Permitir movimiento libre de hombros.

Tener materiales resistentes y acolchados.

Contar con correas ajustables.

Incluir puntos de enganche seguros.

En Colombia se consiguen modelos tipo “H”, “Y” y de pecho completo. Los de forma “Y” suelen permitir una mejor movilidad para caminatas diarias.

Arnés o collar según el tamaño del perro

Perros pequeños

El arnés suele ser la mejor opción porque protege el cuello y evita tirones bruscos.

Perros medianos

Depende del comportamiento. Si jala, arnés; si camina tranquilo, collar o ambos.

Perros grandes

El arnés brinda más control al dueño, especialmente en calles concurridas o parques.

¿Qué recomiendan los veterinarios en Colombia?

Muchos veterinarios colombianos prefieren el arnés para perros urbanos, ya que los paseos suelen realizarse en andenes, parques y zonas con tráfico donde los tirones son frecuentes. También recomiendan combinar el uso de arnés con identificación visible y entrenamiento básico de obediencia.