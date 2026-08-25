Se trata del té de rosa mosqueta es una bebida natural extraída de los escaramujos de la planta de rosa. Fuente: Pixabay.

Bajo la designación científica de Rosa canina y perteneciente a la familia Rosaceae, el escaramujo o también conocido como Rosa mosqueta, se presenta como una planta silvestre que se encuentra en múltiples regiones del mundo, incluidas Europa, Asia occidental y el noroeste africano.

La Rosa mosqueta ha sido reconocida por sus propiedades medicinales y su importancia en la herbolaria tradicional. Su uso se remonta a épocas antiguas, siendo valorada en diversas culturas por sus beneficios para la salud.

El escaramujo: una joya de la naturaleza

Este arbusto ha sido valorado a través del tiempo por sus virtudes medicinales y su atractivo ornamental. Su apariencia se distingue por sus flores, que presentan tonalidades blancas o rosadas, las cuales maduran entre finales del verano y principios del otoño.

Estos frutos pueden ser consumidos de múltiples formas: en su estado natural, preferentemente cuando alcanzan un grado avanzado de madurez, como ingrediente para la elaboración de mermeladas o en la forma de infusiones.

La Rosa mosqueta ha sido reconocida por sus propiedades medicinales y su importancia en la herbolaria tradicional. (Foto: Freepik)

Origen antiguo: la planta sagrada que une a persas y egipcios en su uso medicinal y aromático

Según algunas fuentes, el origen de esta planta se remonta a los antiguos persas, quienes la emplearon con fines terapéuticos y medicinales en épocas antiguas.

Los egipcios, por su parte, la utilizaban con fines aromáticos, una tradición que persiste hasta hoy, ya que en la actualidad es común en la industria de cosméticos y perfumes.

Descubre las increíbles propiedades nutricionales del escaramujo:

Según la médica generalista y nutricionista, Dra. Sara Itkin, si examinamos los aspectos nutricionales de este fruto rojo, es posible determinar que 100 g de escaramujo proporcionan 109 calorías, 22,9 g de carbohidratos, 1,9 g de proteínas, 0,7 g de grasas, 4 g de fibra, 8 mg de fósforo y 23 mg de potasio.

Sin embargo, su rasgo más sobresaliente es su excepcional concentración de vitamina C, que puede sobrepasar en hasta treinta ocasiones la cantidad presente en frutas cítricas tales como naranjas o limones.

Un remedio natural para la salud

A continuación, presentamos tres recetas que permitirán incorporar la rosa mosqueta en la cocina, brindando un toque de elegancia floral a los platos.

Integrar esta maravilla natural en la rutina diaria puede ofrecer una serie de beneficios, respaldados tanto por la sabiduría ancestral como por la evidencia científica contemporánea.

A continuación, enumeramos algunos de los aspectos más destacados que hacen de la rosa mosqueta una joya para la salud.

Rico en Antioxidantes: La rosa mosqueta es una fuente abundante de antioxidantes, incluyendo la vitamina C y flavonoides, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo. Estos compuestos contribuyen a la prevención del envejecimiento prematuro y fortalecen el sistema inmunológico. Apoyo para la Salud Ocular: La presencia de carotenoides en la rosa mosqueta, como la luteína y la zeaxantina, puede beneficiar la salud ocular al proteger los ojos de los daños causados por la radiación ultravioleta y reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad. Favorece la regeneración de la piel: Con propiedades regenerativas excepcionales, el aceite de rosa mosqueta es conocido por su capacidad para mejorar la textura de la piel y reducir la apariencia de cicatrices y estrías. Su aplicación regular puede promover la cicatrización de heridas y la regeneración celular. Antiinflamatorio natural: La presencia de ácidos grasos esenciales, como el omega-3, omega-6 y omega-9, brinda a la rosa mosqueta propiedades antiinflamatorias. Esto la convierte en una opción valiosa para aliviar dolores articulares y reducir la inflamación en diversas condiciones de salud. Equilibra el sistema digestivo: Los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en la rosa mosqueta pueden ayudar a calmar el sistema digestivo, aliviar la irritación y promover la salud gastrointestinal. Mejora la salud cardiovascular: Los fitoquímicos presentes en la rosa mosqueta pueden tener efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y mejorar la circulación sanguínea. Esto, a su vez, contribuye a la salud del corazón.

Escaramujo: cultivo sostenible, fácil, adaptable y rentable

Ingredientes:

1 taza de pétalos de rosa mosqueta secos

4 tazas de agua filtrada

Miel al gusto

Instrucciones:

Hervir las 4 tazas de agua en una cacerola.

Agregar los pétalos de rosa mosqueta secos al agua hirviendo y dejar reposar durante 10 minutos.

Colar la infusión y endulzar con miel al gusto.

Servir caliente o dejar enfriar para disfrutar de una refrescante infusión floral.

El escaramujo no solo es apreciado por sus características nutritivas, sino que también juega un papel importante en la sostenibilidad. Su cultivo requiere de poco mantenimiento y se adapta a diferentes tipos de suelo, lo que lo convierte en una opción viable para agricultores que buscan diversificar sus cultivos de manera ecológica.

Además, el interés por esta planta ha aumentado en la industria de la salud natural. Investigaciones recientes apuntan a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que podría abrir nuevas oportunidades para su uso en suplementos dietéticos y productos de bienestar.