Qué dice la Ley 24.241 sobre las jubilaciones y prestaciones (foto: archivo).

El sistema previsional argentino cuenta con mecanismos destinados a detectar incompatibilidades entre beneficios y evitar que una misma persona perciba prestaciones que la legislación considera excluyentes.

La normativa también establece que los beneficiarios deben informar cualquier situación que pueda afectar su derecho a cobrar una prestación.

Si existe una incompatibilidad y no se comunica, el organismo previsional puede tomar medidas sobre el pago y reclamar los montos percibidos de manera indebida.

Ley 24.241: quiénes pueden quedar alcanzados por las incompatibilidades

La Ley 24.241 regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y establece diferentes prestaciones vinculadas con la vejez, invalidez y fallecimiento.

Entre sus disposiciones aparecen reglas específicas sobre la acumulación de beneficios. El artículo 33, por ejemplo, establece que una misma persona no puede ser titular de más de una prestación básica universal y, cuando corresponda, de más de una prestación compensatoria o adicional por permanencia.

Esto significa que no todos los beneficios pueden cobrarse simultáneamente.

Por ese motivo, cuando una persona aparece registrada en los sistemas previsionales con más de un beneficio, resulta necesario determinar si ambos son compatibles según el régimen correspondiente o si existe una incompatibilidad que obliga a optar por uno de ellos.

El dato clave: no se pueden cobrar dos beneficios incompatibles al mismo tiempo

(foto: archivo)

Uno de los puntos centrales de la normativa es la línea de acumulación de prestaciones.

La legislación establece límites para evitar que una misma persona sea titular de determinados beneficios previsionales de manera simultánea. En esos casos, el beneficiario puede tener que optar por una de las prestaciones.

Esto no significa que esté prohibido cobrar cualquier combinación de jubilación y pensión.

De hecho, existen situaciones en las que diferentes beneficios pueden coexistir. La compatibilidad depende del tipo de prestación, régimen previsional y circunstancias particulares del beneficiario.

Un ejemplo es la posibilidad de percibir una jubilación del sistema nacional junto con determinados beneficios provenientes de cajas profesionales provinciales, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

ANSES puede suspender o reducir una jubilación si detecta una incompatibilidad

La Ley 24.241 también contempla qué sucede cuando una persona cobra una prestación mientras mantiene una situación que resulta incompatible con ese beneficio.

La normativa establece que, cuando existe una incompatibilidad total o limitada y el beneficiario no informa la situación, ANSES puede suspender o reducir el pago una vez que toma conocimiento del caso .

A su vez, el beneficiario puede quedar obligado a reintegrar los haberes cobrados indebidamente, junto con los accesorios correspondientes.

Por eso, la situación no se limita únicamente a perder el pago futuro: si el organismo determina que hubo una percepción indebida, también puede reclamar la devolución de los montos correspondientes.

¿Qué pasa si una persona cobra dos jubilaciones al mismo tiempo?

Tener dos beneficios previsionales registrados no implica automáticamente una irregularidad. Lo importante está en determinar de dónde proviene cada prestación y bajo qué régimen fue otorgada.

El propio sistema contempla casos en los que pueden existir beneficios de diferentes organismos previsionales.

Por ejemplo, una persona puede reunir los requisitos para obtener una jubilación de ANSES y, por separado, una prestación de una Caja Profesional provincial, debido a que se trata de sistemas jurídicamente diferentes.

¿Cuándo pueden suspender una jubilación o prestación?

De acuerdo con la Ley 24.241, pueden existir consecuencias cuando se verifica una situación incompatible con el cobro de un determinado beneficio.

Entre los principales escenarios se encuentran:

Cobrar prestaciones que la ley considera incompatibles entre sí.

Percibir una prestación mientras se mantiene una actividad que resulta incompatible con su cobro.

No informar a ANSES una situación que afecta el derecho a percibir el beneficio.

Cobrar importes que posteriormente sean considerados haberes previsionales indebidos .

Superponer beneficios cuando la normativa obliga al titular a optar por uno de ellos.

En cada caso, la consecuencia dependerá del tipo de prestación y de las normas aplicables.