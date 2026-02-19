Este jueves 19 de febrero, se lleva adelante un paro nacional de 24 horas. La medida de fuerza, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), surge como rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso. En este marco, diferentes gremios de transporte anunciaron su adhesión al plan de lucha, por lo que los servicios se verán afectados en todo el país. La CGT estableció una medida de fuerza para expresar su rechazo a la iniciativa que se debate en el Congreso desde las 14. El paro general tiene una duración de 24 horas, por lo que la medida de fuerza finalizará a la medianoche de este jueves. Los trenes de la provincia y capital no circularán durante toda la jornada del jueves debido a la adhesión de los gremios ferroviarios, que incluyen a la Unión Ferroviaria y a La Fraternidad. Ambos sindicatos agrupan a trabajadores y maquinistas de todas las líneas del AMBA que incluyen las siguientes: Todas las líneas de subte incluido el Premetro permanecerán sin servicio en Capital Federal, ya que los metrodelegados también adhirieron a la medida de fuerza. Como los choferes afiliados a la UTA se sumaron a la medida de fuerza de la CGT no habrá servicio de colectivos durante todo el jueves en ningún rincón del país hasta las 00:00 del viernes 20 de febrero. Tampoco habrá trenes ni subtes. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las líneas de DOTA no se adhirieron al paro. Por lo que están funcionando durante todo el día. Las líneas que funcionan son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283 y 299. Las líneas que mantienen servicio: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562. 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 33, 34,37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61,62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 80, 85, 86, 88,92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109,110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129,132, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152,153, 154, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188,193, 194, 195, 197