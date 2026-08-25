La semana comenzó con modificaciones en el dictado habitual de clases en varias escuelas bonaerenses y ahora se suma una nueva medida de fuerza docente.

El conflicto gremial volverá a impactar en las aulas durante las próximas horas y algunas familias deberán reorganizar sus actividades.

Paro docente: qué pasará este martes 25 y miércoles 26 de agosto

La medida fue anunciada por la lista Multicolor de Suteba, que convocó a una movilización para este martes 25 de agosto y a un paro docente de 24 horas para el miércoles 26. El alcance concreto dependerá de la adhesión de cada docente.

En este contexto, los estudiantes de distintos establecimientos de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre podrían tener una nueva jornada sin clases.

La situación se suma a las jornadas institucionales que ya habían modificado el calendario durante esta semana.

La Plata, Berisso y Ensenada: las escuelas que podrían no tener clases

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La región de La Plata aparece como uno de los principales puntos de impacto de la protesta.

En la capital bonaerense se realizará la movilización del martes, mientras que el miércoles podría producirse una interrupción del dictado habitual de clases en aquellos establecimientos donde los docentes se sumen al paro.

La medida también podría alcanzar a escuelas de Berisso y Ensenada, dos distritos cercanos a La Plata que aparecen entre las zonas mencionadas por los organizadores.

Por eso, las familias deberán consultar directamente con cada escuela para saber si habrá actividad presencial durante el miércoles.

Una semana atípica: algunas escuelas podrían acumular varios días sin clases

La situación genera un escenario particular para los estudiantes bonaerenses.

Algunas escuelas podrían llegar a tener dos o incluso tres jornadas consecutivas sin clases , debido a la combinación de una jornada institucional prevista en el calendario y las nuevas medidas gremiales.

El lunes 24 de agosto, por ejemplo, los alumnos de distintos establecimientos no concurrieron a las aulas debido a una jornada institucional de perfeccionamiento docente establecida dentro del calendario bonaerense.

A ese día se suma ahora el escenario de protesta previsto para martes y miércoles.

¿Habrá clases el miércoles 26 de agosto?

La respuesta dependerá de cada establecimiento.

El miércoles 26 de agosto sí existe una convocatoria a un paro docente de 24 horas, pero la adhesión no es automática para todas las escuelas. El impacto sobre las aulas estará determinado por la cantidad de docentes que participen de la medida.

Por eso, los padres y estudiantes deberán verificar la situación particular de cada institución antes de dirigirse a la escuela.

La recomendación es consultar los canales oficiales del establecimiento, las comunicaciones enviadas a las familias y las autoridades educativas correspondientes.

El calendario escolar 2026 de la Provincia de Buenos Aires

Más allá de esta situación puntual, el calendario escolar bonaerense contempla 190 días de clases durante el ciclo lectivo 2026.

Para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, el cierre del ciclo está previsto para el 22 de diciembre, mientras que el receso de invierno se desarrolló entre el 20 y el 31 de julio.

Las jornadas institucionales y las medidas de fuerza constituyen situaciones diferentes: las primeras forman parte del calendario educativo, mientras que las segundas dependen de decisiones gremiales y de la adhesión de los trabajadores.

En este caso, la combinación de ambas situaciones produjo una semana con un cronograma excepcional para algunos establecimientos de la Provincia de Buenos Aires.