La medida de fuerza es impulsada principalmente por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica, en el marco del conflicto abierto con la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias (Fuente: Shutterstock).

Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio

En esta noticia Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

Las federaciones docentes universitarias confirmaron una nueva jornada de protesta nacional que incluirá un paro de actividades de cuatro días y el desarrollo de clases públicas en distintas casas de altos estudios del país.

La medida de fuerza es impulsada principalmente por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica, en el marco del conflicto abierto con la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias por la pérdida del poder adquisitivo del sector y el reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

A diferencia de las negociaciones de gastos de funcionamiento que mantiene el Gobierno nacional con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la pauta salarial se debate en la Mesa de Negociación Paritaria junto a los gremios. Ante la falta de un acuerdo que compense la inflación acumulada, las dirigencias sindicales se declararon en estado de alerta y sesión permanente.

Desde las organizaciones gremiales aclararon que el alcance de la medida no será uniforme en todas las instituciones del país. La suspensión de clases o el dictado de asignaturas bajo la modalidad de clase pública en las calles dependerá de la adhesión individual de cada docente y de las resoluciones que adopte cada sindicato de base en sus respectivas facultades.