La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza se reunió este domingo y resolvió rechazar la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) que dispone dictar clases virtuales en centros de Formación Docente ocupados por estudiantes.

En conferencia de prensa, el coordinador José Olivera anunció un paro de 48 horas que abarcará a los Institutos Normales, al Instituto de Profesores Artigas y a los institutos de formación docente en general, y advirtió que la medida puede ampliarse a toda la educación si la situación no se revierte.

Olivera calificó la decisión del Codicen como un intento de modificar unilateralmente las condiciones laborales de los docentes que habían optado por la modalidad presencial y ya contaban con su planificación.

“Basta con leer la propia resolución, donde el motivo por el cual se envía a los docentes a trabajar en esta modalidad es la ocupación de los centros educativos, cuando, en realidad, lo que debería hacer el Codicen de la ANEP es tener un diálogo real y responsable con los propios estudiantes”, afirmó.

Según el dirigente, la forma de proceder de la administración es inédita y muestra un grado de irresponsabilidad: extender una medida pensada para resolver un conflicto localizado —y que, aseguró Olivera, venía siendo encauzado con los estudiantes— al conjunto de los trabajadores.

El coordinador sostuvo además que los sindicatos comparten los planteos de los estudiantes, que cuestionan la titulación presentada por las autoridades de la educación.

La huelga y sus posibles extensiones

La decisión de paro se tomó como respuesta directa a la resolución del Codicen y como una manera de presionar para reanudar el diálogo entre la ANEP y las organizaciones estudiantiles. Aunque por ahora la medida se limita a 48 horas, los sindicatos dejaron abierta la posibilidad de profundizar la protesta si la administración no modifica su postura ni establece canales de negociación efectivos.