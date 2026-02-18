A pocas semanas del comienzo de clases, las familias afrontan el nuevo ciclo lectivo con ajustes arancelarios. Luego del anuncio del Gobierno nacional sobre la derogación de la norma que durante más de 30 años reguló los aranceles de los establecimientos educativos públicos de gestión privada, muchas instituciones educativas actualizaron sus valores. A través del Decreto 787/2025, se elimina la obligación de contar con autorización estatal previa para modificar las cuotas. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) recordó que los establecimientos -que no tienen subvención del Estado- debían informar a las familias antes del 30 de septiembre de 2025 el valor de la cuota del año siguiente, una exigencia que en contextos de alta inflación los obligaba a fijar precios con mucha anticipación y con escaso margen de ajuste. “Ahora que se eliminó esa restricción, se acomodan los valores a una lógica que tiene que ver con los costos operativos de los colegios. Esto no implica que las cuotas van a ser más caras. De hecho, en algunas instituciones los aranceles bajaron”, explicó el secretario ejecutivo en diálogo con El Cronista. Entre los colegios privados más prestigiosos del país se destaca la Escuela Escocesa San Andrés. Fundada en 1838, la institución reúne a más de 2000 alumnos y más de 380 docentes, y dispone de instalaciones como campo de deportes, biblioteca, sala de arte, entre otros espacios. El jardín de infantes y la primaria funcionan en el campus de Atilio Betti 3199, en San Fernando. El nivel secundario, en tanto, se divide en dos sedes: la escuela intermedia está en Nogoyá 550, Olivos, y la secundaria en Roque Sáenz Peña 601, también en Olivos. “Gracias a las posibilidades que nos brinda la nueva normativa, la matrícula y el arancel fijado para el mes de marzo se mantienen como fueron informados y el arancel definido para abril 2026 presenta una reducción del 7% respecto del valor comunicado en septiembre pasado, ya que no es necesario incluir parte del impacto inflacionario previsto para todo el ciclo 2026”, informaron desde la alta casa de estudios. En el nivel inicial, la matrícula y la cuota correspondientes a marzo de 2026 ascienden a $ 629.640 para las salas de 2, 3 y 4 años, y a $ 1.600.490 para la sala de 5 años. Para los que ingresan al 1ero, 2do y 3ero de primaria, la matrícula y la cuota son de $ 1.600.490. Para 4to y 5to año, los valores quedan fijados en $ 1.764.890, mientras que para los de 6to año, la matrícula y la cuota escalan a los $ 2.008.330. En el nivel secundario, los alumnos de 1ero, 2do y 3er año deberán abonar una matrícula de $ 2.395.510, monto que se replica en la cuota mensual. En tanto, quienes cursan 4to, 5to y 6to año pagarán una matrícula y una cuota de $ 2.418.050. Fundado en 1920 por dos visionarias inglesas, el Northlands School se posiciona como líder en educación e innovación logrando excelentes resultados en exámenes internacionales y obteniendo acreditación internacional. Se trata de un colegio del Mundo del BI con raíces angloargentinas. La institución cuenta con un programa educativo que incluye artes visuales, dramáticas y musicales como parte del currículo obligatorio desde Primaria. El desarrollo tecnológico es una pata fundamental dentro del Northlands School, por lo que se ofrecen programas en torno a cuatro pilares: inteligencia artificial, pensamiento computacional, laboratorios creativos y robótica. “Equipamos a nuestros estudiantes con una amplia gama de herramientas y metodologías, todas enseñadas con un propósito claro: fortalecer la creatividad, las habilidades de resolución de problemas y el pensamiento independiente en cada alumno”, indican desde el instituto. Para el nuevo ciclo lectivo, los aranceles educativos -en la sede Nordelta- contemplan matrícula y cuota mensual con valores diferenciados según nivel y modalidad. En educación inicial, las matrículas van desde los $ 520.500 en sala de 1 año hasta $ 1.419.000 en sala de 5 años, con cuotas que varían según jornada (medio día o día completo). En primaria, la matrícula y la cuota mensual oscilan entre $ 1.867.500 para 1ero a 3er grado y $ 2.100.000 para 4to a 6to. En tanto, en secundaria, los valores parten de los $ 2.550.000 para 1ero a 3ero y alcanzan los $ 2.760.000 en 4to, 5to y 6to. En todos los casos se suma un aporte fijo de $ 34.000 correspondiente al fondo de becas. Con más de 125 años de historia, se encuentra el St. George’s College. Al igual que los anteriores, se erige como un referente educativo en la Argentina. Fundado en 1898 por el Rev. J. T. Stevenson en Quilmes, ha evolucionado a lo largo de los años manteniendo su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes. La institución reúne a más de 850 alumnos, a los que ofrece un programa educativo de alto rango: desde artes creativas y deportes hasta prácticas sostenibles e iniciativas sociales. “Priorizamos el bienestar, la excelencia académica y la enseñanza innovadora, fomentando su creatividad, curiosidad y pensamiento crítico para generar un impacto positivo”, indican en su sitio web. Los últimos datos disponibles, que ha publicado el colegio, corresponden a los aranceles previstos para el ciclo lectivo 2025, con valores que varían según el nivel educativo. En el jardín, las cuotas anuales parten de $ 750.000 para K1 y K2, y ascienden a $ 1.000.000 en preescolar (K3). En primaria, los montos van desde $ 1.250.000 para 1º y 2º grado hasta $ 1.700.000 en 6º grado. En secundaria, los aranceles se ubican en $ 1.975.000 para 1º a 3º año y llegan a $ 2.100.000 para los cursos superiores. La institución aclaró que, de acuerdo con las condiciones económicas y financieras del próximo ciclo, podría otorgar bonificaciones sobre matrícula o cuotas, decisión que será unilateral y que podrá discontinuarse según el criterio del colegio. Ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, el colegio Cardenal Copello al que fue el presidente Javier Milei es de las instituciones educativas más prestigiosas de la zona. En 1933 llegaron a Argentina los primeros Hermanos Menesianos, que dieron clases en Tucumán y Buenos Aires mientras buscaban fundar su propio colegio. En 1937 colocaron la piedra fundamental en Villa Devoto y en 1938 comenzó a funcionar el Copello con un total de 64 alumnos. Hoy la institución tiene alrededor de 1300 estudiantes y mantiene la misión educativa cristiana inspirada en su fundador. Tanto los niveles inicial, primario como secundario funcionan en distintos edificios muy cercanos entre sí. El colegio cuenta con opciones de jornada simple o completa, en el segundo caso con inglés, es decir, bilingüe. Para el ciclo lectivo 2026, la matrícula anual del Colegio Cardenal Copello varía según el nivel: en inicial va de $ 490.000 (salas de 1 a 3 años) a $ 548.000 (salas de 4 y 5), el mismo valor que primaria; mientras que en secundaria asciende a $ 660.000. Este monto se paga en cuatro cuotas entre octubre de 2025 y enero de 2026, con un descuento del 50% desde el cuarto hijo. El arancel educativo anual se abona en 10 cuotas mensuales de marzo a diciembre de 2026, con posibilidad de ajustes si lo autoriza el Ministerio de Educación porteño. Además, se suma una contribución anual a la Asociación Amigos del colegio (alrededor de $ 8052,70 por alumno) y cargos adicionales como seguro, asistencia médica, plataforma educativa y equipamiento/mantenimiento, que pueden financiarse en cuotas. En 1948, el Colegio Cardenal Newman abre sus puertas en la Avenida Belgrano 1548. Se trata de una institución privada católica bilingüe que fue fundada por la congregación irlandesa Christian Brothers con la idea de ofrecer educación académica junto con formación religiosa y valores cristianos. La institución brinda educación inicial, primaria y secundaria, con un proyecto educativo que combina tradición, formación en valores y herramientas para el mundo global. Tiene una orientación internacional: los alumnos suelen rendir exámenes Cambridge y el Bachillerato Internacional al final del secundario. Históricamente fue un colegio exclusivo para varones y muy asociado a sectores socioeconómicos altos, aunque desde 2023 comenzó un proceso gradual de incorporación de alumnas. Hoy es considerado uno de los colegios privados más tradicionales y prestigiosos del país, con fuerte red de exalumnos y presencia destacada en ámbitos profesionales, empresariales y deportivos. En sus aulas, estudiaron Mauricio Macri y su grupo de amigos, como el empresario Nicolás Caputo y los exministros Jorge Triaca (Trabajo) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda y Finanzas). Los aranceles para el ciclo lectivo 2026 incluyen matrícula (derecho de inscripción o reinscripción) y cuotas mensuales. La matrícula varía según nivel y condición del alumno: en nivel inicial parte de unos $ 631.638 para sala de 4 actuales y llega a más de $1,5 millones para ingresantes. En primaria, oscila aproximadamente entre $ 1,09 millón y $ 1,25 millones para alumnos actuales, mientras que en secundaria va de cerca de $ 1,49 millones a $ 1,59 millones, con valores más altos para ingresantes. En cuanto a las cuotas, el colegio establece aranceles mensuales facturados en 10 pagos (de febrero a noviembre). Para la sala de 3 se establece un total de $ 664.370; para sala de 4, de $ 735.356 y para la sala de 5, el valor a pagar es de $ 1.172.191. Estas sumas incluyen comisiones, mantenimiento por servicio y los costos por el Consejo de Educación Católica) En primaria, los ingresantes de 1ero, 2do y 3ero deberán abonar una cuota de $ 1.284.375 al mes; para quienes estén en 4to, 5to y 6to, el valor mensual asciende a $ 1.470.600. Para los del nivel secundario (1ero, 2do, 3ero y 4to) el pago escolar es de $ 1.757.896 al mes, mientras que para los de 5to y 6to año, la cuota es de $ 1.868.998.