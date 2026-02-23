El calendario escolar 2026 ya definió uno de los momentos más esperados del año por estudiantes, docentes y familias: las vacaciones de invierno. Estas dos semanas de receso permiten organizar viajes, actividades recreativas o simplemente planificar el descanso en casa. Como ocurre cada año, las fechas no son iguales en todo el país. Cada jurisdicción fija su propio cronograma educativo, dentro de los lineamientos del Consejo Federal de Educación, por lo que el receso se distribuye en distintos períodos según la provincia. En 2026, la pausa invernal se concentrará principalmente durante julio y abarcará dos semanas consecutivas para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior. El receso se dividirá en tres grandes grupos: Las fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores extienden el período de descanso. El cronograma oficial también establece cuándo comienzan y terminan las clases en cada distrito, con el objetivo de cumplir los 190 días de actividad escolar definidos por el Consejo Federal de Educación. El calendario oficial permite anticipar viajes, reservas y actividades familiares. Con las fechas confirmadas para cada provincia, las familias pueden empezar a organizar el descanso de mitad de año con mayor previsibilidad.