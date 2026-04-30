La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) modificó la medida de fuerza que había anunciado en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y despejó uno de los principales focos de preocupación del sector aerocomercial. En lugar de un paro total, el sindicato realizará este jueves una jornada de protesta con asambleas, reclamos y ruidazos, pero sin interrumpir las tareas habituales. La decisión impacta de forma directa en la operación aérea. Según confirmaron fuentes oficiales, los vuelos funcionan con normalidad en todo el país, ya que el personal del SMN mantiene la prestación del servicio durante la franja horaria en la que se concentran las asambleas, entre las 5 y las 12. El conflicto se originó por un fuerte ajuste en el organismo. Días atrás, ATE había alertado sobre un paro ante el avance de despidos y la reducción de personal. La medida encendió alarmas en la aviación comercial, ya que los informes meteorológicos resultan claves para la seguridad, la planificación de vuelos y la navegación aérea. Sin embargo, la protesta tomó otro rumbo. Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) señalaron que los sistemas operan de manera habitual y que no hay riesgos para las operaciones. En el sindicato explican que el cambio responde, en parte, a la propia dinámica del SMN: el equipo técnico suele priorizar la continuidad del trabajo incluso en contextos de conflicto. A eso se suma otro factor de peso: el temor a nuevos despidos. En el organismo circula la idea de que una medida más dura podría acelerar el ajuste en marcha. El recorte de personal sigue en el centro de la discusión. El plan inicial contemplaba unas 240 bajas, aunque finalmente 140 trabajadores recibieron el aviso de despido. En el SMN advierten que todavía quedan puestos en riesgo y que la incertidumbre se mantiene. Además, una parte importante de los empleados no cuenta con estabilidad laboral. Muchos trabajan desde hace años bajo contratos que no garantizan indemnización, un punto que ATE marca como uno de los ejes del conflicto. “La precarización deja a la gente sin defensa frente al ajuste”, repiten desde el gremio. En paralelo, el sindicato mantiene una disputa con el Gobierno sobre la definición de “servicio esencial”. ATE sostiene que el SMN cumple un rol estratégico para la seguridad pública y que cualquier recorte pone en riesgo funciones críticas como las alertas tempranas por tormentas, la actividad aérea y la producción agropecuaria. La tensión escaló tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario cuestionó la estructura del SMN y afirmó que el organismo tiene cerca de 1.000 empleados para operar unas 100 estaciones meteorológicas, con un número reducido de meteorólogos, aproximadamente 20. En su análisis, planteó que el sistema se apoya en tecnología obsoleta y que una modernización permitiría ofrecer mejores servicios con una dotación mucho menor. Incluso sugirió que el SMN podría funcionar con alrededor de 150 personas si se invierte en tecnología más eficiente. Las palabras del ministro generaron un rechazo inmediato. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, negó esos datos y acusó al Gobierno de impulsar un “vaciamiento” del organismo. Según el gremio, el SMN cuenta con 120 estaciones y varias ya dejaron de operar de noche por falta de inversión y personal, lo que abre franjas horarias sin observación meteorológica.