Conoce la prueba casera que recomienda un experto para identificar en primera instancia el origen del agua en paredes.

Las manchas, la pintura descascarada y el olor a humedad pueden ser indicadores de un problema en las paredes de una vivienda. Antes de elegir un producto para solucionarlo, es importante identificar de dónde proviene el agua, ya que no todos los casos requieren de un mismo tratamiento.

Uno de los trucos más virales para detectar si se padece este inconveniente es el de pegar papel aluminio en la pared afectada. El método, explicado por el arquitecto Máximo Caballero a través de Instagram, consiste en cubrir parte de la zona con humedad y observar ciertas características después de dejarlo colocado durante un par de días .

Papel aluminio en la pared blanca: para qué sirve y por qué lo recomienda el arquitecto

Uno de los trucos más virales para detectar si se padece humedad en una pared es el de pegar papel aluminio en la zona afectada. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

El objetivo de esta primera prueba es observar cómo se acumula el agua cuando una superficie queda aislada del ambiente. Para eso, el papel aluminio funciona como una barrera temporal que separa la zona cubierta del aire de la habitación.

El mecanismo está relacionado con la condensación: el aire contiene vapor de agua y, cuando entra en contacto con una superficie suficientemente fría, ese vapor puede convertirse en gotas. Si la humedad procede del propio muro, en cambio, el agua puede migrar desde los materiales hacia la superficie.

Por esta razón, la cara del aluminio en la que aparece el agua puede aportar información sobre el problema. Cabe destacar que para confirmar en última instancia si existe una filtración, una pérdida en una tubería o condensación ambiental, se aconseja consultar con especialistas.

¿Cómo hacer la prueba del papel aluminio y qué observar después de 48 horas?

Para realizar el procedimiento, se necesita un trozo de papel aluminio de aproximadamente 20 por 20 centímetros y cinta adhesiva para fijarlo a la pared. Es importante elegir una zona donde las señales de humedad sean visibles y cubrirla sin dejar los bordes abiertos.

El paso a paso, en este sentido es sencillo:

Preparar el aluminio: cortar una pieza que cubra por completo el sector afectado. Fijarlo a la pared: pegarlo con cinta adhesiva y sellar los bordes. Dejarlo actuar: esperar alrededor de 48 horas sin retirarlo ni moverlo. Revisar las dos caras: observar si las gotas aparecen del lado que estuvo en contacto con la pared o del que quedó expuesto al ambiente.

Si el agua parece en la cara exterior, puede estar relacionada con el vapor acumulado en la habitación. Si se encuentra en la cara que tocaba el muro, puede indicar que la humedad proviene de la pared.

En ambos casos, se trata de indicios, que deben interpretarse junto con otras señales y las condiciones del ambiente.

¿Qué hacer si la humedad viene del ambiente o de una filtración?

Cuando el problema está asociado con la condensación, suele ser útil mejorar la circulación del aire, ventilar después de cocinar o ducharse y utilizar extractores en los ambientes donde se genera vapor. Si la humedad persiste, conviene revisar el aislamiento térmico y evaluar el uso de un deshumidificador.

En caso de que el agua ingrese desde el exterior o proceda de una pérdida, se deberán tomar otras medidas. En esos casos, puede ser necesario revisar techos, fachadas, canaletas y cañerías para encontrar el punto por el que entra el agua y así reparar el origen.