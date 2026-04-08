La amenaza de un nuevo paro de colectivos volvió a generar incertidumbre entre millones de usuarios en todo el país. En medio del conflicto salarial entre empresarios y choferes, el Gobierno tomó una decisión clave que impacta directamente en la continuidad del servicio. En las últimas horas, el Ejecutivo intervino para evitar una paralización del transporte. La Secretaría de Transporte anunció que se abonará este miércoles los fondos por los subsidios a las empresas de colectivos. “Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos”, explicaron desde la cartera de Transporte. En este sentido, remarcaron: “Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”. Tras la intervención oficial y nuevas negociaciones, el escenario cambió en las últimas horas: el paro que estaba previsto para esta semana fue levantado luego de avances parciales en las conversaciones. Esto implica que, al menos por ahora, el servicio de colectivos funcionará con normalidad en la mayoría de las jurisdicciones, evitando una medida de fuerza que amenazaba con afectar tanto al AMBA como al interior del país. Sin embargo, las cámaras solicitaron que se contemple el incremento de combustible y se otorgue una asignación adicional para hacerle frente a los gastos del mes. “Estamos pagando 48% más el precio del combustible en relación a un mes atrás, muy por encima del valor que reconoce el Estado nacional”, indicaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) La tensión se agravó en los últimos meses por la quita o reducción de fondos nacionales destinados al sistema, lo que impactó directamente en la capacidad de pago de las compañías. Aunque el paro quedó en pausa, el conflicto está lejos de resolverse. El esquema actual abre tres posibles escenarios: