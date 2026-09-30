Existen algunos síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson (EP) que pueden ayudar a identificar posibles señales de la enfermedad.

Este trastorno neurodegenerativo se caracteriza por la falta de producción de una sustancia química en el cerebro, conocida como dopamina, que tiene como tarea no sólo ayudar a los movimientos del cuerpo, sino también a regular el estado de ánimo de una persona.

Las primeras señales de alerta del Parkinson pueden estar asociadas a temblores corporales, que en algunos casos comienzan de manera muy localizada y pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, la forma en que aparecen puede variar según cada persona.

En esta línea, la Parkinson’s Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la investigación y mejora de la atención médica vinculada a esta enfermedad, revela que existen ciertas señales a las que se debe prestar atención.

¿Qué es lo primero que puede empezar a temblar con la enfermedad de Parkinson?

Una de las primeras señales que presentan las personas con la enfermedad de Parkinson tiene que ver con los temblores o contracciones.

Particularmente, estas complicaciones se empiezan a detectar en las extremidades, como los dedos, las manos, el mentón o los labios .

Una de las primeras señales que presentan las personas con la enfermedad de Parkinson tiene que ver con los temblores o contracciones. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Art_Photo

La Parkinson’s Foundation aclara que los temblores pueden ser normales después de realizar actividad física, si se ha sufrido una herida o si se está tomando algún medicamento que cause temblor .

El temblor generalmente comienza asimétricamente, afectando sólo a un lado del cuerpo, especialmente durante las primeras etapas de la enfermedad . Suele ocurrir en reposo y disminuye cuando la parte del cuerpo está activamente en uso y/o durante el sueño.

Un ejemplo concreto es cuando la persona estrecha la mano de alguien. En estas circunstancias, el temblor es menos notable que cuando se está sentado.

Parkinson: qué otros temblores pueden sentirse en el cuerpo

Según explica la entidad, algunas personas advierten por temblores internos, que pueden sentirse en el pecho, abdomen o en extremidades que no se pueden ver.

La principal diferencia entre el temblor de Parkinson y la mayoría de los otros tipos de temblor es que en la EP el temblor en reposo es más común.

¿Cuáles son los síntomas restantes del Parkinson?

En la lista de señales que podrían advertir el padecimiento temprano de la enfermedad de Parkinson, figuran las siguientes:

Cambios en la escritura

Una de las señales que puede aparecer es en la forma de escribir, especialmente cuando la letra se vuelve progresivamente más pequeña o las palabras comienzan a estar más juntas.

Pérdida o disminución del olfato

Las alteraciones en el sentido del olfato también pueden presentarse antes de otros síntomas, como notar que ciertos olores que antes se reconocían con facilidad ya no se perciben de la misma manera.

Movimientos durante el sueño

Algunas alteraciones del sueño pueden manifestarse mediante movimientos bruscos mientras se duermes. Algunos ejemplos incluyen patear, dar golpes o moverse de manera repentina.

Rigidez y dificultades para moverse

La rigidez corporal, otra de las señales de este padecimiento, se evidencia en brazos, piernas u otras zonas del cuerpo, y suelen estar acompañadas de dificultades para caminar o realizar determinados movimientos.

Estreñimiento frecuente

En la lista de síntomas no motores asociados al Parkinson, aparece el estreñimiento persistente. En caso de que no se le atribuya algún tipo de explicación evidente, como cambios en la alimentación, falta de hidratación o determinados medicamentos, podría ser motivo de consulta.