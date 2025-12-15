Un hallazgo científico abre una nueva vía para frenar el avance de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Cambia el tratamiento del Alzheimer para siempre: un test de sangre podría ser suficiente para dar con el diagnóstico

Alzheimer: esta es la mejor actividad para retrasar la enfermedad y mantener la memoria en los mayores de 50 años

Las enfermedades neurodegenerativas representan una de las mayores amenazas para la salud pública en el siglo XXI. Estas patologías, que incluyen el Alzheimer, el Parkinson y otras demencias, progresan silenciosamente, deteriorando funciones cognitivas y motoras hasta afectar la vida diaria de millones de personas en todo el mundo.

A pesar de décadas de investigación, los tratamientos actuales ofrecen solo alivio parcial de los síntomas y no detienen la progresión de la enfermedad. En los últimos años, sin embargo, la comunidad científica ha identificado nuevas moléculas y mecanismos biológicos que podrían cambiar este panorama

Varias investigaciones recientes sugieren que ciertas moléculas específicas pueden retrasar la neurodegeneración o proteger las neuronas, abriendo la puerta a terapias más eficaces en el futuro cercano.

El Alzheimer es una de las principales enfermedades neurodegenerativas que la ciencia intenta frenar con nuevos tratamientos. Freepik

Qué molécula ha sido descubierta y qué hace

Un equipo de científicos del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) ha identificado una molécula pequeña capaz de bloquear la muerte celular en neuronas, un proceso central en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer.

Esta molécula actúa interfiriendo con el proceso de muerte celular programada, conocido como apoptosis, que contribuye a la pérdida progresiva de células nerviosas en estos trastornos.

Según los investigadores, la molécula ha demostrado ser efectiva en modelos experimentales para impedir que las neuronas mueran, lo que podría frenar la progresión de la enfermedad. Aunque todavía se encuentra en fases tempranas de desarrollo, este descubrimiento podría servir como base para futuros fármacos neuroprotectores que actúen directamente sobre las causas biológicas de las patologías.

Este avance es especialmente significativo porque se aleja del enfoque tradicional de tratar síntomas, orientándose hacia la protección y conservación de las neuronas. Hasta ahora, los tratamientos disponibles solo han conseguido retrasar síntomas de forma temporal, pero no han logrado detener el proceso neurodegenerativo subyacente.

Cómo podría este hallazgo frenar el avance de estas enfermedades

El estudio en el que se describe esta molécula muestra que bloquear la muerte celular en el cerebro puede retrasar la progresión de la degeneración neuronal, lo cual es clave en condiciones como el Parkinson y el Alzheimer. Los científicos han observado que, al inhibir proteínas implicadas en la señalización de muerte de células, se pueden proteger neuronas vulnerables durante períodos críticos de la enfermedad.

Aunque aún faltan ensayos clínicos en humanos, la identificación de esta molécula representa un cambio de paradigma en la búsqueda de terapias que no solo alivien síntomas, sino que transformen la trayectoria de la enfermedad.

Otros enfoques relacionados están explorando cómo modificar la agregación de proteínas patológicas, que es otra causa común de degeneración neuronal, con terapias dirigidas a evitar que estas proteínas formen cúmulos dañinos en el cerebro.

Por ejemplo, un estudio preclínico reciente reporta una molécula capaz de prevenir la formación de proteínas patológicas asociadas a múltiples enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer y la parálisis progresiva. Estos agentes actúan reduciendo la síntesis o acumulación de proteínas mal plegadas que desencadenan daño en las neuronas.

Además, investigaciones adicionales han identificado compuestos experimentales como inhibidores de enzimas específicas implicadas en la neurodegeneración. Estos compuestos muestran que modular rutas moleculares críticas puede influir en la supervivencia neuronal y en la progresión de la enfermedad.

Qué implicaciones tiene este descubrimiento para futuros tratamientos

El potencial terapéutico de una molécula que bloquea la muerte celular es enorme, ya que ofrecería una estrategia común para múltiples enfermedades neurodegenerativas, no solo una en particular. El hecho de que esta molécula actúe sobre un mecanismo basal de la degeneración neuronal sugiere que podría ser útil para retrasar la progresión de diferentes patologías cerebrales, incluidas las tauopatías y los trastornos con agregados proteicos.

Además, el descubrimiento impulsa un creciente interés por otros mecanismos metabólicos implicados en la salud cerebral. Por ejemplo, investigaciones recientes han encontrado que la acumulación de glicógeno en neuronas puede contribuir a la progresión de enfermedades relacionadas con proteínas como la tau, lo que abre nuevas vías de tratamiento enfocadas en el metabolismo neuronal.

El Parkinson provoca un deterioro progresivo del sistema nervioso y afecta a millones de personas en todo el mundo.

Este hallazgo se suma a otros avances que están redefiniendo el campo de la neurociencia, como la identificación de nuevas dianas terapéuticas en células no neurales del cerebro, que podrían influir en la inflamación y la protección neuronal. En conjunto, estos progresos señalan que la ciencia está cada vez más cerca de comprender y, en última instancia, controlar los mecanismos que subyacen a las enfermedades neurodegenerativas.

En definitiva, aunque estamos todavía en fases experimentales, este descubrimiento de una molécula capaz de retrasar la muerte de neuronas ofrece una luz de esperanza para millones de personas afectadas por enfermedades que alteran la memoria, el movimiento y la calidad de vida. El reto ahora es trasladar estos resultados a terapias seguras y eficaces para pacientes humanos, un objetivo que muchos científicos consideran alcanzable en los próximos años.