La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un cambio clave en uno de los trámites más solicitados en línea: la creación o recuperación de la Clave de la Seguridad Social.

A partir de ahora, los usuarios que tengan que llevar a cabo esta gestión contarán con una modalidad más rápida y segura, que les permitirá en simples pasos resolver la solicitud desde la comodidad de su hogar.

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano informó que la decisión de implementar una nueva forma de verificación está vinculada con evitar accesos no autorizados, fraudes o usurpación de identidad.

¿Cuál es el cambio que implementó la ANSES para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social?

Desde ahora, los usuarios de mi ANSES que necesiten crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social podrán hacerlo a través de la app con validación biométrica. Este proceso implica la verificación de la identidad con el escaneo del DNI y biometría facial .

Desde ahora, los usuarios de mi ANSES que necesiten crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social podrán hacerlo a través de la app con validación biométrica. (Foto: ANSES) ANSES

Esta nueva instancia permite confirmar que la persona que inicia este proceso es titular del CUIL declarado al entrecruzar información biométrica con RENAPER.

¿Para qué sirve la Clave de la Seguridad Social?

El trámite de la Clave de la Seguridad Social es uno de los más requeridos por los usuarios de mi ANSES, ya que permite llevar a cabo a través de internet distintos tipos de gestiones y consultas, tales como:

Consulta de la jubilación o pensión.

Revisión de la Historia Laboral.

Fecha y lugar de cobro.

Obtención PIN SUBE.

Consulta del estado de los expedientes.

La clave debe tener letras y números, entre 8 y 15 caracteres, y al menos una mayúscula. Tanto la creación como la recuperación requiere de una validación biométrica.

¿Cómo hacer el trámite desde la app mi ANSES?

Para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde la comodidad del hogar, se requiere seguir un sencillo paso a paso:

Ingresar a la app mi ANSES: el proceso se puede iniciar desde el celular. Para ello, se debe ingresar el CUIL y buscar la opción Crear Clave para crear o recuperar la clave. Validar la identidad: la app pedirá escanear el código del último DNI con la cámara del celular y luego habilitar la cámara frontal para hacer la validación biométrica. Crear la clave: este paso consiste en ingresar una clave segura, que sea práctica de recordar, que contenga letras y números, entre 8 y 15 caracteres y al menos una mayúscula.

¿Cómo crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde la computadora?

Para todos aquellos usuarios que ingresen a mi ANSES desde la computadora, la validación continúa llevándose a cabo de la misma manera: tras ingresar el CUIL y el número de trámite del DNI, se deberán responder las preguntas de seguridad.

Es importante recordar que en caso de no haber podido responder las preguntas después de 3 intentos, los beneficiarios tendrán que acercarse sin turno y con el DNI a una de las oficinas.

¿Puede hacer el trámite otra persona?

En caso de que el usuario no pueda acercarse a la oficina de ANSES, ya sea por estar imposibilitado o residir en el exterior, es posible descargar, firmar y hacer certificar una Carta Poder y la copia del DNI personal para que el apoderado haga el trámite a nombre del solicitante.

Quiénes pueden certificar la documentación