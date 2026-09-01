Parece Suiza, pero está en Córdoba: el pueblo de 2.000 habitantes rodeado de ríos, bosques y cascadas

En el corazón del Valle de Traslasierra se encuentra Nono , una localidad caracterizada por sus paisajes de montaña, calles tranquilas y un acervo histórico que se remonta a su fundación a fines del siglo XVIII.

A pesar de contar con una población fija de aproximadamente 2.000 habitantes, el destino atrae a miles de visitantes al año en busca de aire puro y paseos al aire libre.

Su casco urbano mantiene la fisonomía tradicional del circuito denominado “Casas con historia”, donde destacan las construcciones de adobe alrededor de la plaza principal, antiguos almacenes de ramos generales y la capilla erigida en 1908.

Los atractivos naturales que hacen a Nono único

El mayor atractivo de la zona radica en sus recursos hídricos y su entorno de sierras, que ofrecen variadas alternativas para el esparcimiento durante todo el año.

El territorio es atravesado por el río Los Sauces, de aguas cálidas y playas playadas ideales para familias, y por el río Chico, que avanza entre piedras y forma ollas naturales.

Parece Suiza, pero está en Córdoba: el pueblo de 2.000 habitantes rodeado de ríos, bosques y cascadas

Ambos cursos de agua se unen en el emblemático punto de la “Juntura de los ríos” , espacio al que se suman los balnearios Las Tropas y Los Remansos.

Por su parte, la propuesta deportiva y al aire libre cuenta con circuitos de caminata como el Sendero del Arroyo, El Empedrado y el Sendero de La Juntura, además de excursiones guiadas a caballo con baqueanos locales e itinerarios de alta exigencia como la excursión al cerro Champaquí.

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La experiencia se complementa con una oferta gastronómica variada que destaca platos regionales como cabrito a la llama, empanadas fritas y trucha rellena .

Cómo acceder a Nono desde la capital cordobesa

Ubicado a 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba , el pueblo de Nono cuenta con conectividad directa a través de las principales arterias viales de la provincia.

Su ubicación geográfica dentro del departamento San Alberto lo convierte en un punto clave y de fácil acceso dentro de la grilla turística del Valle de Traslasierra.

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La vía de acceso recomendada desde la capital provincial consiste en transitar el trazado del Camino de las Altas Cumbres para luego empalmar con la Ruta Provincial 14, arteria que conduce directamente hasta el ingreso a la localidad.